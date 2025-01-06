Bruno Fernandes: 'Bir puandan memnun değiliz'

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Bruno Fernandes, bir puandan memnun olmadıklarını belirtti. Portekizli oyuncu, "Bir puandan memnun değiliz. İyi bir puan olmadığını söyleyemeyiz çünkü öyle; ama bir puandan memnun olamayız. Anfield'a maçı kazanmak için gelmiştik." yorumunda bulundu.



"SEVİYEMİZ BU OLMALI"

Takımın genel durumu hakkında da konuşan Fernandes, "Muhtemelen maçın sonunda en büyük şansı biz yakaladık. Bence genel olarak performans takım için iyiydi. Sinir bozucu olan şey, bunu neden her hafta yapamadığımızı anlayamamamız. İleriye bakmalı, bundan olumlu sonuçlar çıkarmalı ve seviyemizin bu olması gerektiğini, standardımızın bu olması gerektiğini düşünerek ilerlemeliyiz. Kazanabilirsiniz, kaybedebilirsiniz, bugünkü gibi berabere kalabilirsiniz ama bizim seviyemiz bu olmalı."



"Futbolda en önemli şey sonuçlardır, maçın sonunda herkes kazanmak ister. Bugün herkesten çok memnunum, çalışma oranı, topa sahip olma kalitesi, topa sahip olup bir şeyler yapmaya çalışan kişilik gerçekten çok iyiydi. Bunu daha da fazla yapmak için sabırsızlanmalıyız." dedi.



BRUNO'NUN İSTATİSTİKLERİ



United formasıyla bu sezon 28 maça çıkan yıldız oyuncu, 6 gol 11 asistlik performans sergiledi.





Premier Lig'in 20. haftasında Arne Slot'un ekibi Liverpool ile Ruben Amorim'in yönetimindeki Manchester United 2-2 berabere kaldı.