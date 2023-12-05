Houston Rockets forveti Dillon Brooks, Los Angeles Lakers'a karşı oynanan son karşılaşmada başantrenör Ime Udoka'nın LeBron James ile tartıştıktan sonra oyundan atılması konusunda hakemleri eleştirdi.



Geçtiğimiz Cumartesi günü Rockets'ın Lakers'a karşı 107-97 mağlup olduğu karşılaşmada James ve Udoka arasında yaşanan tartışma, Houston koçunun oyundan atılmasının ardından NBA'in gündemine oturmuştu.



SportsRadio 610'da konuyla ilgili konuşan ve hakemleri açıkça eleştiren Brooks, Udoka ile yaşanan diyalogta "LeBron'u uzaklaştırmaya çalıştığını" ve hakemlerin bu durumun işin kontrolden çıkmasına izin verdiğine inandığını söyledi:



"LeBron'u uzaklaştırmaya çalışmıştım ama hakemler işin kontrolden çıkmasına izin verdiler. Berbat bir iş çıkardılar, oyunun kontrolünü kaybettiler ve çok tutarsız hareket ettiler. Hakemler böyle olunca, sonuç da böyle saçma sapan yerlere varıyor."



James ve Udoka arasında geçen tartışmada söylenenler yakın zamanda sosyal medyaya sızmış, Rockets koçunun Lakers yıldızına "sızlanmayı bırakmasını" söylediği ve kendisini "narin" olarak nitelediği duyulmuştu.





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