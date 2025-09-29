New York Knicks ile garanti olmayan bir Exhibit 9 kontratı imzalayan veteran guard Malcolm Brogdon, antrenman kampında kendisini kanıtlayarak kadroda yer edinmeye kararlı olduğunu söyledi.Dokuz yıllık NBA tecrübesine sahip guard, Knicks'i diğer tekliflere tercih etmesinin nedenini, takımın oyun yapısı ve şampiyonluk hedefleriyle uyumlu olması olarak açıkladı.diyen Brogdon, New York Daily News'e yaptığı açıklamada," ifadelerini kullandı.32 yaşındaki Brogdon, kariyerinde 15.3 sayı, 4.7 asist ve 4.1 ribaunt ortalamalarıyla oynadı. Şut yüzdeleri ise saha içinden %46.3, üç sayı çizgisinden %38.8 ve serbest atış çizgisinden %87.4 olarak dikkat çekiyor.Ancak son yıllarda yaşadığı sakatlıklar, performansını olumsuz etkiledi. Geçtiğimiz sezon yalnızca 24 maçta forma giyerek kariyerinin en düşük maç sayısında kaldı.Knicks, geçtiğimiz sezonun büyük bölümünde hücum yükünü Jalen Brunson'un sırtladığı bir dönemin ardından, arka sahadaki yükü hafifletecek destek oyuncuları hedefledi. Serbest oyuncu piyasasından Jordan Clarkson'ı kadrosuna katan New York, Brogdon'dan da ek top yönlendirme ve savunmada istikrar bekliyor.diyen Brogdon,şeklinde konuştu.Başantrenör Mike Brown, Brogdon'ı kamp sürecinde değerlendirecek. Brogdon'ın çok yönlülüğü ve farklı sistemlere uyum sağlama yeteneği, ona kadroda avantaj sağlayabilir.Brogdon," diyerek sözlerini tamamladı.