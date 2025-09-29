29 Eylül
Beşiktaş-Kocaelispor
20:00
29 Eylül
Keçiörengücü-Pendikspor
0-0
29 Eylül
Vanspor FK-Amed Sportif
17:00
29 Eylül
A.Demirspor-Sarıyer
20:00
29 Eylül
Sakaryaspor-Sivasspor
20:00
29 Eylül
Everton-West Ham United
22:00
29 Eylül
Valencia-Real Oviedo
22:00
29 Eylül
Parma -Torino
19:30
29 Eylül
Genoa-Lazio
21:45
29 Eylül
Arouca-FC Porto
22:00

Brogdon: "New York Knicks'te yerimi kazanacağım"

New York Knicks ile garanti olmayan bir Exhibit 9 kontratı imzalayan veteran guard Malcolm Brogdon, antrenman kampında kendisini kanıtlayarak kadroda yer edinmeye kararlı olduğunu söyledi.

calendar 29 Eylül 2025 16:20
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Brogdon: 'New York Knicks'te yerimi kazanacağım'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



New York Knicks ile garanti olmayan bir Exhibit 9 kontratı imzalayan veteran guard Malcolm Brogdon, antrenman kampında kendisini kanıtlayarak kadroda yer edinmeye kararlı olduğunu söyledi.

Dokuz yıllık NBA tecrübesine sahip guard, Knicks'i diğer tekliflere tercih etmesinin nedenini, takımın oyun yapısı ve şampiyonluk hedefleriyle uyumlu olması olarak açıkladı.

"Buraya takıma katılacağım beklentisiyle geldim," diyen Brogdon, New York Daily News'e yaptığı açıklamada, "Takıma neler sunabileceğim ve masaya koyabileceğim şeylerle bu takıma yardımcı olabileceğimi düşünüyorum. Karar benim kontrolümde değil ama bu takıma katkı sağlayacak kapasiteye sahip olduğuma inanıyorum," ifadelerini kullandı.


32 yaşındaki Brogdon, kariyerinde 15.3 sayı, 4.7 asist ve 4.1 ribaunt ortalamalarıyla oynadı. Şut yüzdeleri ise saha içinden %46.3, üç sayı çizgisinden %38.8 ve serbest atış çizgisinden %87.4 olarak dikkat çekiyor.

Ancak son yıllarda yaşadığı sakatlıklar, performansını olumsuz etkiledi. Geçtiğimiz sezon yalnızca 24 maçta forma giyerek kariyerinin en düşük maç sayısında kaldı.

Knicks, geçtiğimiz sezonun büyük bölümünde hücum yükünü Jalen Brunson'un sırtladığı bir dönemin ardından, arka sahadaki yükü hafifletecek destek oyuncuları hedefledi. Serbest oyuncu piyasasından Jordan Clarkson'ı kadrosuna katan New York, Brogdon'dan da ek top yönlendirme ve savunmada istikrar bekliyor.

"Jalen üzerindeki baskıyı azaltmak bu takımın gelecekteki en büyük hedefi," diyen Brogdon, "Bu yıl yapmak istediğim şey, hem hücumda hem savunmada onun üzerindeki yükü hafifletmek – ve aynı şekilde herkesin üzerindeki baskıyı da azaltmak," şeklinde konuştu.

Başantrenör Mike Brown, Brogdon'ı kamp sürecinde değerlendirecek. Brogdon'ın çok yönlülüğü ve farklı sistemlere uyum sağlama yeteneği, ona kadroda avantaj sağlayabilir.

Brogdon, "Knicks'in bir parçası olma konusunda gerçekten kararlıyım," diyerek sözlerini tamamladı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 7 7 0 0 19 2 21
2 Fenerbahçe 7 4 3 0 12 5 15
3 Trabzonspor 7 4 2 1 9 6 14
4 Göztepe 7 3 4 0 10 2 13
5 Samsunspor 7 3 3 1 10 8 12
6 Gaziantep FK 7 3 2 2 10 12 11
7 Konyaspor 6 3 1 2 12 8 10
8 Antalyaspor 7 3 1 3 7 8 10
9 Alanyaspor 7 2 3 2 8 7 9
10 Beşiktaş 5 3 0 2 8 7 9
11 Kasımpaşa 7 2 2 3 7 8 8
12 Başakşehir 6 1 3 2 6 6 6
13 Rizespor 6 1 2 3 4 9 5
14 Eyüpspor 7 1 2 4 4 10 5
15 Kayserispor 7 0 5 2 5 13 5
16 Gençlerbirliği 7 1 1 5 5 10 4
17 Karagümrük 7 1 0 6 7 16 3
18 Kocaelispor 6 0 2 4 3 9 2
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.