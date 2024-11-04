Briçte çifte dünya şampiyonluğu

Dünya Briç Federasyonu (WBF) tarafından 23 Ekim - 3 Kasım tarihleri arasında Arjantin'in Buenos Aires kentinde düzenlenen 16. Dünya Briç Şampiyonalarına katılan Türk ekipler, iki farklı kategoride birinci gelerek Dünya Şampiyonu oldular.



Dörtlü takımlar kategorisinde ülkemize ilk Dünya Şampiyonluğunu kazandıran kadın milli takımı, 24 ülkenin milli takımlarının katıldığı ve 13 gün süren şampiyonanın eleme grubundan rahat çıkarak 1/16 turuna kaldı. Milliler, daha sonraki nakavt aşamasında önce Almanya'yı, çeyrek finalde İtalya'yı, yarı finalde Çin'i ve finalde İsveç'i yenerek Dünya şampiyonu oldu.



"Dörtlü Milli Takımlar" finalinde İsveç'i yenerek altın madalya kazanan Kadın Milli Takım kadrosu şöyle; "Kaptan: Gökhan Yılmaz, Koç: Zeynep Yücer Yılmaz, Sporcular: Dilek Yavaş - İrem Özbay, Aslı Acar - Berrak Erkan, Pınar Tekir Doğan - Olgu Şeker"



2022 ve 2023 yıllarında kazanılan dünya 2.'liklerine ek olarak, 2012 ve 2024 yıllarında Avrupa 3.'sü olarak uluslararası briç arenasındaki gücünü ve istikrarını kanıtlayan kadın milli takımı, bu Dünya Şampiyonası öncesi Şampiyona favorisi olarak gösterilmekteydi.



Dünya Briç Şampiyonalarına "Karışık Çiftler" kategorisinde katılan Hatice Özgür - Süleyman Kolata çifti ise, 19 ülkeden 45 çiftin katıldığı, 6 gün süren 18 seans sonunda birinci olarak Dünya Şampiyonu oldular ve Türkiye'ye Şampiyonaların ikinci altın madalyasını kazandırdılar.



Arjantin Büyükelçisi Ömür Budak, millileri önce Buenos Aires Büyükelçiliği'nde düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet resepsiyonunda kabul etti. Dünya Şampiyonasının 3 Kasım akşamı tamamlanmasından sonra da Dünya Şampiyonu Kadın Milli Takımı ve Karışık Çiftler Dünya Şampiyonlarını Büyükelçilik rezidansında ağırladı.



Türkiye Briç Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, "Bu son derece önemli başarının gerçekleştirilebilmesinde Federasyonumuza maddi ve manevi her türlü destek ve teşviklerini sunan Gençlik ve Spor Bakanımız Sn Dr. Osman Aşkın Bak, Bakan Yrd Sn. Hamza Yerlikaya, Spor Hizmetleri Gn Md. Sn. Prof. Dr. Veli Ozan Çakır ve resmi sponsorumuz Spor Toto Teşkilatına şükranlarımızı sunarız" denildi.



