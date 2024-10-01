Brest'ten Salzburg deplasmanında 4 gollü şov!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Ligue 1 ekibi Brest, deplasmanda Avusturya Bundesliga ekibi ile karşılaştı.
Red Bull Arena'da oynanan mücadeleyi Fransız ekibi 4-0 kazandı.
Brest'e galibiyeti getiren golleri 24 ile 70. dakikalarda Abdallah Sima, 66. dakikada Mahdi Camara ve 75. dakikada Mathias Pereira Lage, kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Brest, puanını 6'ya yükseltti. Salzburg ise 0 puanda kaldı.
Red Bull Arena'da oynanan mücadeleyi Fransız ekibi 4-0 kazandı.
Brest'e galibiyeti getiren golleri 24 ile 70. dakikalarda Abdallah Sima, 66. dakikada Mahdi Camara ve 75. dakikada Mathias Pereira Lage, kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Brest, puanını 6'ya yükseltti. Salzburg ise 0 puanda kaldı.