Bradley Beal ameliyat olacak, sezonu kapattı!

Washington Wizards yıldızı Bradley Beal'ın, sol el bileğinden ameliyat olarak sezonu kapatacağı belirtildi.



Bileğinde skafolunat bağ yırtığı bulunan ve önümüzdeki yaza serbest oyuncu olarak girecek olan Beal'ın, çeşitli haberlere göre Wizards'taki geleceği konusunda kesin bir fikre sahip olmadığı söyleniyordu.



Beal, ameliyat durumuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:



"Bileğimden son 10 gün boyunca yoğun tedavi ve rehabilitasyon görmeme rağmen, kendi standartlarımda veya takımımızın ve taraftarlarımızın hak ettiği seviyede rekabet edemeyeceğim ortaya çıkmış bulunuyor.



Sezonumun bu şekilde bitmesi beni hayal kırıklığına uğrattı, fakat hepimiz bunun en iyi karar olduğu konusunda hemfikirdik. Yüzde 100 geri dönmeyi ve geleceğe doğru yapılanmak için birlikte çalışırken bu ekibe liderlik etmeye devam etmeyi dört gözle bekliyorum."



28 yaşındaki oyuncu, Wizards ile bu yaz beş yıllığı 240 milyon dolarlık veya rakip bir takımla dört yıllığı 180 milyon dolarlık bir anlaşma imzalayabilir.



