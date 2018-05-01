Boston Celtics'ten farklı başlangıç! Philadelphia...

NBA Doğu Konferansı yarı final serisi ilk maçında Boston Celtics
ile Philadelphia 76ers
karşı karşıya geldi.
İlk çeyreği 25-22 önde tamamlayan Boston Cletics, ilk devreyi 56-45'lik avantajla bitirdi.
Mücadelenin üçüncü periyotunda da farkı koruyan Boston Celtic, son bölümü iyi oynadı ve Philadelphia 76ers'ı 117-101 mağlup etti.
Boston Celtics'te Terry Rozier 29 sayı, 8 ribaund, 6 asistlik performans sergiledi. Jayson Tatum 28 sayı attı ve 3 ribaund aldı. Al Horford 26 sayı, 7 ribaund, 4 asistle maçı tamamladı.
Philadelphia 76ers'ta Joel Embiid'in 31 sayı, 13 ribaund, 5 asistlik performansı mağlubiyeti engelleyemedi. JJ Redick 20 sayı, 3 ribaund, 3 asistle katkı verdi. Ersan İlyasova ise 6 sayı, 9 ribaund, 2 asistle oynadı.