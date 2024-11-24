Borussia Mönchengladbach, iki golle galip

Almanya Bundesliga'nın 11. hafta mücadelesinde Borussia Mönchengladbach, evinde St. Pauli'yi konuk etti. Borussia Park'ta oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip Mönchengladbach 2-0 kazandı.
Mönchengladbach'a galibiyeti getiren golleri 13'te Alassane Plea ile 44'te Tim Kleindienst kaydetti.
Mönchengladbach, bu galibiyetin ardından puanını 17 yaptı. St. Pauli 8 puanda kaldı.
Almanya Bundesliga'nın bir sonraki haftasında Mönchengladbach, Freiburg deplasmanına gidecek. St. Pauli, Holstein Kiel'i konuk edecek.
Mönchengladbach'a galibiyeti getiren golleri 13'te Alassane Plea ile 44'te Tim Kleindienst kaydetti.
Mönchengladbach, bu galibiyetin ardından puanını 17 yaptı. St. Pauli 8 puanda kaldı.
Almanya Bundesliga'nın bir sonraki haftasında Mönchengladbach, Freiburg deplasmanına gidecek. St. Pauli, Holstein Kiel'i konuk edecek.