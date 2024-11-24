Borussia Mönchengladbach, iki golle galip

Almanya Bundesliga'nın 11. hafta maçında Borussia Mönchengladbach, sahasında St. Pauli'yi 2-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Borussia Mönchengladbach, iki golle galip
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24 Kasım 2024 21:24
Almanya Bundesliga'nın 11. hafta mücadelesinde Borussia Mönchengladbach, evinde St. Pauli'yi konuk etti. Borussia Park'ta oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip Mönchengladbach 2-0 kazandı.

Mönchengladbach'a galibiyeti getiren golleri 13'te Alassane Plea ile 44'te Tim Kleindienst kaydetti.

Mönchengladbach, bu galibiyetin ardından puanını 17 yaptı. St. Pauli 8 puanda kaldı.

Almanya Bundesliga'nın bir sonraki haftasında Mönchengladbach, Freiburg deplasmanına gidecek. St. Pauli, Holstein Kiel'i konuk edecek.
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