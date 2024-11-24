Borussia Mönchengladbach, iki golle galip

Almanya Bundesliga'nın 11. hafta mücadelesinde Borussia Mönchengladbach, evinde St. Pauli'yi konuk etti. Borussia Park'ta oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip Mönchengladbach 2-0 kazandı.



Mönchengladbach'a galibiyeti getiren golleri 13'te Alassane Plea ile 44'te Tim Kleindienst kaydetti.



Mönchengladbach, bu galibiyetin ardından puanını 17 yaptı. St. Pauli 8 puanda kaldı.



Almanya Bundesliga'nın bir sonraki haftasında Mönchengladbach, Freiburg deplasmanına gidecek. St. Pauli, Holstein Kiel'i konuk edecek.