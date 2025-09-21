Borussia Dortmund, Wolfsburg'u tek golle geçti!

Almanya Bundesliga'nın 4. hafta maçında Borussia Dortmund, Wolfsburg'u konuk etti.
BVB Dortmund Stadyumu'ndaki mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0'lık skorla kazandı.
Dortmund'a galibiyeti getiren golü, dakika 20'de Karim Adeyemi kaydetti.
Dortmund formasıyla mücadeleye yedek kulübesinde başlayan milli oyuncu Salih Özcan, 90+2. dakikada Marcel Sabitzer'in yerine oyuna dahil oldu.
Bu sonucun ardından Dortmund, puanını 10'a yükseltti. Wolfsburg, 5 puanda kaldı.
Almanya Bundesliga'nın gelecek haftasında Borussia Dortmund, Mainz deplasmanına gidecek. Wolfsburg, Leipzig'i konuk edecek.
