09 Kasım
Kocaelispor-Galatasaray
1-0
09 Kasım
Fenerbahçe-Kayserispor
4-2
09 Kasım
Samsunspor-Eyüpspor
1-0
09 Kasım
Lorient-Toulouse
1-1
09 Kasım
Atalanta-Sassuolo
0-3
09 Kasım
Bologna-SSC Napoli
2-0
09 Kasım
Genoa-Fiorentina
2-2
09 Kasım
Roma-Udinese
2-0
09 Kasım
Inter-Lazio
1-025'
09 Kasım
Karagümrük-Konyaspor
2-0
09 Kasım
Angers-Auxerre
2-0
09 Kasım
Celta Vigo-Barcelona
0-111'
09 Kasım
Strasbourg-Lille
2-0
09 Kasım
Lyon-PSG
0-127'
09 Kasım
FC Utrecht-Ajax
2-1
09 Kasım
NEC Nijmegen-FC Groningen
2-0
09 Kasım
Alkmaar-PSV Eindhoven
1-5
09 Kasım
Metz-Nice
2-1
09 Kasım
Rayo Vallecano-Real Madrid
0-0
09 Kasım
Mallorca-Getafe
1-0
09 Kasım
Valencia-Real Betis
1-1
09 Kasım
Athletic Bilbao-Real Oviedo
1-0
09 Kasım
M.City-Liverpool
3-0
09 Kasım
N. Forest-Leeds United
3-1
09 Kasım
C.Palace-Brighton
0-0
09 Kasım
Brentford-Newcastle
3-1
09 Kasım
Aston Villa-Bournemouth
4-0
09 Kasım
E. Frankfurt-Mainz 05
1-083'
09 Kasım
VfB Stuttgart-Augsburg
3-2
09 Kasım
Freiburg-St. Pauli
2-1
09 Kasım
Arca Çorum FK-Iğdır FK
3-1
09 Kasım
Pendikspor-Ümraniye
3-0
09 Kasım
Erzurumspor-Esenler Erokspor
1-1
09 Kasım
A.Demirspor-Keçiörengücü
2-7
09 Kasım
Go Ahead Eagles-Feyenoord
1-053'

Borevkovic, Samsunspor'a hayat verdi!

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Samsunspor, sahasında Eyüpspor'u 1-0 mağlup etti.

calendar 09 Kasım 2025 21:59 | Son Güncelleme Tarihi: 09 Kasım 2025 22:10
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: AA
Borevkovic, Samsunspor'a hayat verdi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Samsunspor ile Eyüpspor karşı karşıya geldi.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Samsunspor 1-0'lık skorla kazandı.

Samsunspor'a galibiyeti getiren golü 85. dakikada Toni Borevkovic kaydetti.

SAMSUNSPOR SERİYİ SÜRDÜRDÜ

Alınan galibiyetin ardından Samsunspor'un ligde yenilmezlik serisi 8 maça çıktı. (4G, 4B)

Bu sonuç sonrası Samsunspor, puanını 23'e yükseltti. Eyüpspor, 8 puanda kaldı.

Milli aranın ardından Samsunspor, Beşiktaş deplasmanına gidecek. Eyüpspor, Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

10. dakikada Zeki Yavru'nun uzak mesafeden sert vuruşunda, kaleci Felipe son anda parmaklarıyla topu kornere çeldi.



42. dakikada konuk ekibin kazandığı serbest atışta Kerem Demirbay, ceza sahasına ortasını yaptı. Thiam'ın kafa vuruşunda, kaleci Okan Kocuk meşin yuvarlağı kontrol etti.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

47. dakikada Tomasson'un ortasında ceza sahası içinde iyi yükselen Holse'nin kafa vuruşunda, kaleci Felipe son anda topu kornere gönderdi.

51. dakikada Emre Kılınç'ın ceza sahası sağ çaprazından arka direğe ortasında topla buluşan Ndiaye'nin şutunda, kaleci Felipe meşin yuvarlağı çizgi üzerinde kontrol etti.

57. dakikada Holse'nin pasında ceza sahası dışından Eyüp Aydın'ın aşırtma vuruşunda kaleci Felipe, son anda topu kornere çeldi.

85. dakikada Samsunspor öne geçti. Köşe atışını kullanan Emre Kılınç'ın ortasında ön direkte Ndiaye, kafayla topu arka direğe yönlendirdi. Bu bölümdeki Borevkovic, meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 1-0.

Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs

Hakemler: Yasin Kol, Mustafa Savranlar, Gökmen Baltacı 

Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Van Drongelen, Satka (Dk. 46 Borevkovic), Tomasson, Makoumbou, Emre Kılınç, Holse (Dk. 88 Mendes), Celil Yüksel (Dk. 46 Eyüp Aydın), Musaba (Dk. 74 Moundilmadji), Ndiaye (Dk. 88 Yunus Emre Çift)

ikas Eyüpspor: Felipe, Mujakic, Emir Ortakaya, Robin Yalçın, Calegari, Stepanenko (Dk. 84 Taşkın İlter), Yalçın Kayan (Dk. 73 Legowski), Kerem Demirbay (Dk. 84 Emre Akbaba), Serdar Gürler, Ampem (Dk. 58 Halil Akbunar), Thiam (Dk. 84 Umut Bozok)

Gol: Dk. 85 Borevkovic (Samsunspor)

Sarı kartlar: Dk. 27 Emre Kılınç, Dk. 40 Ndiaye (Samsunspor), Dk. 29 Yalçın Kayan, Dk. 81 Emir Ortakaya, Dk. 83 Mujakic (ikas Eyüpspor)

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.