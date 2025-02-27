Minnesota Timberwolves, serbest oyuncu konumundaki Bones Hyland ile iki yönlü kontrat imzaladı.



2021'de Denver Nuggets tarafından draft edilen Hyland, dönemin Nuggets yöneticisi olan ve şu anda Timberwolves'un başkanı Tim Connelly tarafından seçilmişti.



Hyland, 2023'te LA Clippers'a takas edilmiş ve ardından Atlanta Hawks'a gönderilmişti. Hawks tarafından serbest bırakılan oyuncu, bu sezon Clippers formasıyla 20 maçta 7.2 sayı ortalaması tutturdu.



