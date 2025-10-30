Boluspor'dan bahis skandalı için açıklama!

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Boluspor, "bahis oynama" gerekçesiyle 152 hakemin PFDK'ye sevkine ilişkin "futbolcuların alın terine, taraftarın desteğine ve camianın emeğine sonuna kadar sahip çıkmaya devam edileceğini" açıkladı.



Kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan paylaşımda, bu sezon oynanan Boluspor-Vanspor (2-3) ve Boluspor-Esenler Erokspor (1-3) karşılaşmalarında görev alan hakemlerin de yer aldığı bazı isimlerin, futbol müsabakalarına ilişkin "bahis oynadıkları" iddiasıyla Futbol Disiplin Talimatının 57. maddesi uyarınca 28 Ekim'den itibaren tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edildiği hatırlatıldı.



Kulübün, adil, temiz ve güvenilir futbol ortamı için sürecin sonuna kadar takipçisi olacağı vurgulanan açıklamada, "Futbolcuların alın terine, taraftarlarımızın desteğine ve camianın emeğine sonuna kadar sahip çıkmaya devam edeceğiz. Bu süreçte, (Türkiye Futbol Federasyonu) TFF Başkanı Sayın İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ve TFF yönetim kurulunun Türk futbolunda adalet, şeffaflık ve güven ortamını tesis etme yönündeki kararlı duruşunu destekliyor, sürecin hakkaniyetle sonuçlanacağına inanıyoruz." ifadelerine yer verildi.







