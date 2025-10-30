30 Ekim
Esenler Erokspor-Agri 1970 Spor
3-0
30 Ekim
Karaköprü -Rizespor
0-3
30 Ekim
1926 Bulancakspor-Iğdır FK
1-3
30 Ekim
Zonguldak Kömürspor-Bodrum FK
0-5
30 Ekim
Gaziantep FK-Karabuk Idmanyurdu Spor
2-0
30 Ekim
Konyaspor-12 Bingolspor
4-2
30 Ekim
Cagliari-Sassuolo
1-2
30 Ekim
Pisa-Lazio
0-0

Boluspor'dan bahis skandalı için açıklama!

Boluspor, "bahis oynama" gerekçesiyle 152 hakemin PFDK'ye sevkine ilişkin "futbolcuların alın terine, taraftarın desteğine ve camianın emeğine sonuna kadar sahip çıkmaya devam edileceğini" duyurdu.

calendar 30 Ekim 2025 20:16
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Boluspor'dan bahis skandalı için açıklama!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Boluspor, "bahis oynama" gerekçesiyle 152 hakemin PFDK'ye sevkine ilişkin "futbolcuların alın terine, taraftarın desteğine ve camianın emeğine sonuna kadar sahip çıkmaya devam edileceğini" açıkladı. 

Kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan paylaşımda, bu sezon oynanan Boluspor-Vanspor (2-3) ve Boluspor-Esenler Erokspor (1-3) karşılaşmalarında görev alan hakemlerin de yer aldığı bazı isimlerin, futbol müsabakalarına ilişkin "bahis oynadıkları" iddiasıyla Futbol Disiplin Talimatının 57. maddesi uyarınca 28 Ekim'den itibaren tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edildiği hatırlatıldı.

Kulübün, adil, temiz ve güvenilir futbol ortamı için sürecin sonuna kadar takipçisi olacağı vurgulanan açıklamada, "Futbolcuların alın terine, taraftarlarımızın desteğine ve camianın emeğine sonuna kadar sahip çıkmaya devam edeceğiz. Bu süreçte, (Türkiye Futbol Federasyonu) TFF Başkanı Sayın İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ve TFF yönetim kurulunun Türk futbolunda adalet, şeffaflık ve güven ortamını tesis etme yönündeki kararlı duruşunu destekliyor, sürecin hakkaniyetle sonuçlanacağına inanıyoruz." ifadelerine yer verildi.

 

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 10 9 1 0 25 5 28
2 Trabzonspor 10 7 2 1 17 7 23
3 Fenerbahçe 10 6 4 0 18 6 22
4 Beşiktaş 10 5 2 3 16 12 17
5 Samsunspor 10 4 5 1 14 10 17
6 Gaziantep FK 10 5 2 3 15 18 17
7 Göztepe 10 4 4 2 12 6 16
8 Konyaspor 10 4 2 4 17 15 14
9 Alanyaspor 10 3 4 3 11 11 13
10 Kocaelispor 10 3 2 5 10 14 11
11 Başakşehir 10 2 4 4 11 9 10
12 Rizespor 10 2 4 4 11 14 10
13 Kasımpaşa 10 2 4 4 9 12 10
14 Antalyaspor 10 3 1 6 11 20 10
15 Gençlerbirliği 10 2 2 6 10 15 8
16 Eyüpspor 10 2 2 6 6 13 8
17 Kayserispor 10 0 6 4 8 22 6
18 Karagümrük 10 1 1 8 10 22 4
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.