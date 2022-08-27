Bolu'da 4 penaltı ve beraberlik çıktı; 1-1

Spor Toto 1. Lig'in 3. haftasında Beypiliç Boluspor ile Altınordu 1-1 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Bolu'da 4 penaltı ve beraberlik çıktı; 1-1
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
27 Ağustos 2022 23:45
Spor Toto 1. Lig'in 3. haftasında Sait Karafırtınalar'ın ekibi Beypiliç Boluspor ile Ufuk Kahraman'ın yönetimindeki Altınordu kozlarını paylaştı.

Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1'lik beraberlikle sona ererken Boluspor'un golünü 36. dakikada Hakan Bilgiç, Altınordu'nun golünü ise 85. dakikada penaltıdan Ahmet İlhan Özek kaydetti.

3 PENALTI KAÇTI

Toplamda 4 kez penaltı kararı verilen maçta 2 kez Boluspor, 1 kez de Altınordu penaltı atışından yararlanamadı. Boluspor'da 77. dakikada Ibrahima Balde ve 90. dakikada Dejvi Bregu, Altınordu'da ise 90+7'de Ahmet İlhan Özek penaltı atışlarını değerlendiremedi.

Bu sonuçla beraber Boluspor 4, Altınordu ise 2 puana yükselmiş oldu. Ligin bir sonraki haftasında Boluspor deplasmanda Pendikspor'a konuk olurken, önümüzdeki haftayı bay geçecek Altınordu da bir sonraki maçında Pendispor'u konuk edecek.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ