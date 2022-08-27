Bolu'da 4 penaltı ve beraberlik çıktı; 1-1

Spor Toto 1. Lig'in 3. haftasında Sait Karafırtınalar'ın ekibi Beypiliç Boluspor ile Ufuk Kahraman'ın yönetimindeki Altınordu kozlarını paylaştı.



Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1'lik beraberlikle sona ererken Boluspor'un golünü 36. dakikada Hakan Bilgiç, Altınordu'nun golünü ise 85. dakikada penaltıdan Ahmet İlhan Özek kaydetti.



3 PENALTI KAÇTI



Toplamda 4 kez penaltı kararı verilen maçta 2 kez Boluspor, 1 kez de Altınordu penaltı atışından yararlanamadı. Boluspor'da 77. dakikada Ibrahima Balde ve 90. dakikada Dejvi Bregu, Altınordu'da ise 90+7'de Ahmet İlhan Özek penaltı atışlarını değerlendiremedi.



Bu sonuçla beraber Boluspor 4, Altınordu ise 2 puana yükselmiş oldu. Ligin bir sonraki haftasında Boluspor deplasmanda Pendikspor'a konuk olurken, önümüzdeki haftayı bay geçecek Altınordu da bir sonraki maçında Pendispor'u konuk edecek.





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