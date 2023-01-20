Bodrumspor için Eren Albayrak iddiası

Ara dönemde golcü Dever Orgill, kanat oyuncuları Gökdeniz Bayrakdar ve Aminu Umar'la sözleşme imzalayan yeşil-beyazlıların, Çaykur Rizesporlu Eren Albayrak için devrede olduğu ileri sürüldü.



Teknik direktör İsmet Taşdemir'in deneyimli sol bekin takıma dahil olmasını istediği ve yönetimin de Eren için görüşmelere başladığı vurgulandı.



Bu sezon Çaykur Rizespor'da süre alamayan 31 yaşındaki oyuncunun da Bodrumspor'a gelmeye sıcak baktığı ifade edildi.



Bursaspor'da vitrine çıkan Eren, Trabzonspor, Orduspor, 1461 Trabzon, Başakşehir, Konyaspor, Jubilo Iwata, Antalyaspor ve son olarak Rizespor'da görev aldı.





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