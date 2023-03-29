Bodrumspor: "Galibiyet öz güvenimizi yukarı çekecek"

Bodrumspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, Bandırmaspor maçının ardından konuştu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Bodrumspor: 'Galibiyet öz güvenimizi yukarı çekecek'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
29 Mart 2023 17:16
Spor Toto 1. Lig'de deplasmanda Bandırmaspor'u 4-0 mağlup eden Bodrumspor'da teknik direktör İsmet Taşdemir zor bir karşılaşma olacağı bilincinde oldukları için iyi hazırlandıklarını anlattı.

Hazırlandıkları noktaları sahaya yansıttıklarını dile getiren Taşdemir, şunları kaydetti:

"Öne geçtikten sonra rakibin 10 kişi kalması işimizi biraz kolaylaştırdı ama bugün oyuncu kardeşlerim inanmıştı. Kesinlikle kazanacağımız bir maç olacağını biliyorduk. Dört haftadan sonra gelen galibiyet öz güvenimizi biraz daha yukarı çekecektir. Kalan maçlara da inşallah bu şekilde devam ederiz."

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery