Bodrumspor: 'Galibiyet öz güvenimizi yukarı çekecek'

Spor Toto 1. Lig'de deplasmanda Bandırmaspor'u 4-0 mağlup eden Bodrumspor'da teknik direktör İsmet Taşdemir zor bir karşılaşma olacağı bilincinde oldukları için iyi hazırlandıklarını anlattı.



Hazırlandıkları noktaları sahaya yansıttıklarını dile getiren Taşdemir, şunları kaydetti:



"Öne geçtikten sonra rakibin 10 kişi kalması işimizi biraz kolaylaştırdı ama bugün oyuncu kardeşlerim inanmıştı. Kesinlikle kazanacağımız bir maç olacağını biliyorduk. Dört haftadan sonra gelen galibiyet öz güvenimizi biraz daha yukarı çekecektir. Kalan maçlara da inşallah bu şekilde devam ederiz."





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