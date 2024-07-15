Bodrum'un gözü iki tecrübelide

İlk kez mücadele edeceği Süper Lig'de farkını ortaya koymak isteyen Bodrum FK transferde gaza bastı. Beşiktaş'ın yıldız ismi Necip Uysal'a kanca atan yeşil-beyazlılar, orta saha transferi için de girişimlerini hızlandırdı. Muğla temsilcisi, Sivasspor'la sözleşmesi sona eren ve kulübüyle sözleşme uzatmayan Hakan Arslan'ı gündemine aldı. Futbolcunun bonservis engelinin olmaması Bodrum FK yönetimini cezbederken, aynı zamanda Süper Lig'deki tecrübesiyle de listede bir anda ilk sıraya yükseldi. Transferde sağlam adımlar atan ve şampiyon kadroyu bozmayıp nokta takviyeler yapacak olan Bodrum FK yönetimi, 35 yaşındaki orta sahanın nabzını yokladı.



MUĞLA'YA SICAK BAKIYOR



Süper Lig ve 1. Lig'in iddialı ekiplerinden de teklifler alan Hakan Arslan'ın Muğla temsilcisine sıcak bakabileceği bildirildi. Futbolcu 100 bin Euro'luk güncel piyasa değeriyle de dikkat çekiyor. Yeşil-beyazlı yönetim, Hakan Arslan'la bir araya gelip cazip bir teklif sunmaya hazırlanıyor. Tarafların maddi şartlarda anlaşması halinde ise imzaların atılması an meselesi olacak. Yönetim, savunma ve diğer mevkiiler için de teknik direktör İsmet Taşdemir'in listesi doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor.



ALTERNATİF İSİM EYÜP'TEN FREDY



Süper Lig'de yeni sezona Topuk Yaylası kampında hazırlanan Bodrum Futbol Kulübü, Hakan Arslan transferinin gerçekleşmemesi halinde ise B planını hazırladı. Yeşil-beyazlılar, Sivasspor'dan ayrılan tecrübeli isme imza attıramazsa, Eyüpspor'dan daha önce gündemine aldığı Fredy'ye yönelecek. Fredy'nin teknik direktör İsmet Taşdemir'in listesinde iki numaralı isim olduğu öğrenilirken Angolalı orta saha yedekte bekletiliyor. Geçen sezona Antalyaspor'da başlayan ardından Eyüpspor'a geçen tecrübeli orta saha oyuncusu İstanbul ekibiyle 24 maça çıkıp 1 gol ve 7 asistle oynadı. Fredy 26 kez de Angola Milli Takımı'nın formasını başarıyla terletti.





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