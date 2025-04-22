Süper Lig'in 32'nci haftasında lider Galatasaray'a deplasmanda 2-0 mağlup olan Bodrum Futbol Kulübü, alt sıralardaki rakiplerinin puan ya da puanlar almasıyla yeniden düşme hattına geriledi.
Önceki hafta 34 puanla 14'üncü basamakta yer alan Yeşil-beyazlılar şu an ise 16'ncı sıraya adını yazdırdı.
Bodrum FK'nın kümede kalmak için çekiştiği rakiplerinden Çaykur Rizespor evinde Eyüpspor'u, Alanyaspor da yine sahasında Samsunspor'u 1-0 yenmeyi başardı. Kayserispor ise Fenerbahçe deplasmanından son dakikada attığı golle 3-3 berabere ayrıldı ve 1 puanı hanesine yazdırdı.
Bodrum FK'nın 3 puan gerisinde olan Sivasspor ise İstanbul'da Kasımpaşa'ya 3-1 kaybederek 31 puanla 17'nci sırada kaldı.
Rakiplerinin puanlar aldığı haftayı düşme potasında tamamlayan Bodrum Futbol Kulübü, 26 Nisan Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak maçta lig 3'üncüsü Samsunspor'u konuk edecek. Maçın biletleri VIP 3 bin, maraton 1500, kale arkası 750, misafir tribün 975 TL'den satışa çıktı. Kadın ve öğrenci taraftarlar ise mücadeleyi 48 TL karşılığında bilet alarak izleyebilecek.
Bodrum FK yine ateş hattında
Bodrum FK, Galatasaray karşısında aldığı mağlubiyetin ardından düşme hattına gerileyerek, Samsunspor karşısında kritik bir mücadeleye çıkacak.
Süper Lig'in 32'nci haftasında lider Galatasaray'a deplasmanda 2-0 mağlup olan Bodrum Futbol Kulübü, alt sıralardaki rakiplerinin puan ya da puanlar almasıyla yeniden düşme hattına geriledi.
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