Bodrum FK: ''Sonuç yenilmekten iyidir''

Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, 1-1 eşitlikle biten Çorum FK maçının ardından açıklamalarda bulundu.



smet Taşdemir, çok zor bir maç oynadıklarını belirterek, "İki tane bence denk takım, bu lige bu sene renk katmış iki takım, iyi de bir mücadele oldu. Özellikle kırmızı karta kadar. Seyiri çok keyifli bir oyun oldu bence. Dolayısıyla iki takımı da tebrik ediyorum. Gerçekten, iyi bir mücadele oldu. 180 dakikalık maçlar bunlar. Şu anda biz ilk yarısını bitirdik.İlk yarısı beraber bitti. İkinci yarısını ben de bekliyorum, merakla, çünkü hakikaten çok ciddi iki rakibin çok iyi futbol oynayan iki takımın müsabakası... Birinden birine yazık olacak bence." dedi.



Bodrum'da 90 dakika daha oynayacaklarını hatırlatan Taşdemir, "Bir 90 dakikamız kaldı. Elimizden geleni yapıp turu geçip finalde kalmak istiyoruz. Ama aynı şekilde bizim kadar isteyen, bizim kadar da iyi olan bir takımla karşılaşacağız. İşimiz hiç zor, kolay değil. Zorlu başarmaya çalışacağız. Bu sonuç yenilmekten iyidir, ama hiçbir şeyin garantisi de değildir." ifadesini kullandı.





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