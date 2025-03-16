Bisiklette dünya rekoru kırıldı, ardından iptal edildi!

Konya'da düzenlenen pist bisikleti organizasyonlarından UCI Pist Bisikleti Uluslar Kupası'nda 3'üncü gün yarışlarında Büyük Britanyalı Matthew Richardson'un sprint yarışında 9.041 saniyeyle dünya rekoru kırdığı açıklanmıştı.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Ancak yapılan incelemenin ardından Matthew Richardson'un mavi bant altına indiği için dünya rekorunun iptal edildiği açıklandı.
Ancak yapılan incelemenin ardından Matthew Richardson'un mavi bant altına indiği için dünya rekorunun iptal edildiği açıklandı.