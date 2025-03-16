Bisiklette dünya rekoru kırıldı, ardından iptal edildi!

2025 UCI Pist Bisikleti Uluslar Kupası'nda Büyük Britanyalı Matthew Richardson'ın kırdığı dünya rekoru, sporcunun mavi bant altına indiği için iptal edildi.

Haber; DHA, Fotoğraf; AA
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Bisiklette dünya rekoru kırıldı, ardından iptal edildi!
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16 Mart 2025 14:06
Konya'da düzenlenen pist bisikleti organizasyonlarından UCI Pist Bisikleti Uluslar Kupası'nda 3'üncü gün yarışlarında Büyük Britanyalı Matthew Richardson'un sprint yarışında 9.041 saniyeyle dünya rekoru kırdığı açıklanmıştı.

Ancak yapılan incelemenin ardından Matthew Richardson'un mavi bant altına indiği için dünya rekorunun iptal edildiği açıklandı. 

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