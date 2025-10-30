Bisikletiyle gökyüzünde pedal çevirdi

Antalya'nın Alanya ilçesinde enduro bisiklet sporcusu 16 yaşındaki Yiğit Efe Al, adrenalin tutkusunu farklı bir boyuta taşıdı. Bisikletiyle deniz paraşütüne bağlanan genç sporcu, metrelerce yükseklikte gökyüzünde pedal çevirdi. Gösteri sırasında sahildeki turistler de bu anları ilgiyle izledi.



Alanya'da Türkler Mahallesi açıklarında gerçekleştirilen etkinlikte, Sky to Sea Dağ Bisikleti Yarışı'nın 'hardtail' kategorisi birincisi ve Antalya'da düzenlenen DownTown yarışlarında Türkiye birincisi olan Mevlüt Çavuşoğlu Spor Lisesi öğrencisi Yiğit Efe Al, özel olarak hazırlanan düzeneğiyle dağ bisikletini deniz paraşütü sistemine bağladı. Teknenin hızlanmasıyla metrelerce yüksekliğe ulaşan Yiğit Efe Al, Türk bayrağı desenli ve üzerinde 'Alanya' yazılı paraşütle gökyüzünde süzülmeye başladı. Bisikletiyle deniz üzerinde ilerleyen sporcu, zaman zaman iskelelere ve dalgakıranlara teker koyarak kısa inişler yaptı ve ardından yeniden yükselerek gökyüzünde pedal çevirmeye devam etti. El sallayarak kendisini izleyenleri selamlayan Al, sahildeki vatandaşlar ve turistlerden alkış aldı. Gösteri boyunca kafa kamerası ve dronla çekim yapan genç sporcu, adrenalin dolu anlarını kayıt altına aldı. Görüntülerde Al'ın bisikletiyle paraşüt altında denge kurduğu, gökyüzünde bisiklet sürüyormuş gibi süzüldüğü anlar dikkati çekti.



'HAVADA BİSİKLETLE OLMAK BAMBAŞKA BİR DUYGU'



Daha önce dağlık arazilerde, şehir içinde ve kanyonlarda yaptığı ekstrem sürüşlerle tanınan Yiğit Efe Al, gösteri sonrası duygularını şu sözlerle aktardı:



"2 yıl öncesinde abimle konuşmuştum. O da 'yaparız' demişti. Bugüne nasipmiş. Bugün abim sayesinde uçtum. Havada olmak çok farklı bir duyguydu. İskeleye indirdi beni, biraz pedalladım sonra tekrar havaya çıktık. Havada bisiklette olmak gerçekten bambaşka bir his. İnsanların tepkileri, bakışları çok güzeldi. Açıkçası biraz yoruldum ama buna değdi. Merdivende ya da arazide sürmek çok başka ama bu bambaşka bir deneyimdi."



'BU SENE TÜRKİYE BİRİNCİSİ VE İKİNCİSİ OLDUM'



Bu sene şampiyonluklar kazandığını söyleyen Al, "Bu spora başladığım kişi, Selçuk Çelik abim. Onunla birlikte buralara kadar geldim. Her zaman birlikte antrenman yaptık, birlikte sürdük. Bu sene Antalya'da düzenlenen DownTown yarışlarında Türkiye birincisi oldum, başka bir yarışta da ikinci oldum. Snowbike ve enduro downhill yarışlarında. Yazları su sporlarında çalışıyorum. Bu yıl dördüncü senem. Yaptığım işle tutkumu birleştirdim. Ortaya böyle bir görüntü çıktı. Bir yılda birçok yarışımız oluyor. Bunlara kendi imkanlarımla katılmaya çalışıyorum. Bazen gerçekten çok zor oluyor ama pes etmiyorum" dedi.



