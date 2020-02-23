Bilyoner ile maç önü: Arsenal - Everton

İngiltere Premier Ligi'nde Arsenal ile Everton karşı karşıya geliyor. İki takımın bu kritik maçı öncesinde Bilyoner.com'dan yapacağınız kuponlarda size küçük ipuçları hazırladık. Bu maça Bilyoner.com'dan hemen oynamak için şu bağlantıyı kullanabilirsiniz.
HEMEN ŞİMDİ OYNA
DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER
- Everton'ı konuk ettiği son 23 Premier Lig maçını kaybetmeyen Arsenal (19G 4B), son mağlubiyetini Ocak 1996'da aldı (1-2).
- Arsenal ile oynadığı son iki Premier Lig maçında gol yemeyen Everton, bu karşılaşmaları iç sahada oynamıştı. Konuk ekip, deplasmanda ise rakibiyle oynadığı son 32 karşılaşmanın sadece birinde kalesini gole kapayabildi.
- Son altı Premier Lig maçında mağlup olmayan Arsenal (2G 4B), Ağustos 2019'dan (3 maç) bu yana üst üste iki galibiyet alamıyor.
- Premier Lig'de oynadığı son iki maçı kazanan ve Nisan 2019'dan bu yana ilk kez üç maçlık bir seri yakalamak için sahaya çıkacak olan Everton, o serinin üçüncü karşılaşmasında Arsenal'i mağlup etmişti.
- Görev aldığı son Premier Lig maçında üç gole doğrudan katkı sağlayan Arsenal oyuncusu Nicolas Pepe (1 gol & 2 asist), daha önceki 13 karşılaşmada aynı sayıda gol katkısı yapmıştı (2 gol & 1 asist).
EKSİKLER, CEZALILAR
Arsenal: Sokratis, Soares, Chambers, Tierney
Everton: Andre Gomes, Gbamin
MUHTEMEL 11'LER
Arsenal: Leno; Bellerin, Mustafi, David Luiz, Saka; Xhaka, Ceballos; Pepe, Mesut Özil, Aubameyang; Lacazette
Everton: Pickford; Coleman, Mina, Keane, Digne; Walcott, Schneiderlin, Sigurdssson, Bernard; Richarlison, Calvert-Lewin
İDDAA YORUMU
Burak Şen: İngiltere Premier Lig'de Arsenal ile Everton karşı karşıya gelecek. Orta sıralarda yer alan iki takımın mücadelesi öncesi Arsenal'in 34, Everton'ın 36 puanı bulunuyor. Arsenal 4 maçlık beraberlik serisinin ardından Newcastle United'ı yenerek 2020 yıllında ligde ikinci galibiybetini aldı. Ancak oynadıkları futbol, Arsenal'i kuponlara yazmaya yetmez. Carlo Ancelotti yönetimindeki Everton, son 5 haftada 3 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Açıkçası İtalya teknik adamla da Arsenal deplasmanında kolay kolay geçit vermeyeceklerdir. Kıran kırana geçmesini beklediğim maçta karşılıklı gol var seçeneğini değerlendirebiliriz. Dileyenler Everton kaybetmez tercihini de kuponlara yazabilirler.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
HEMEN ŞİMDİ OYNA
DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER
- Everton'ı konuk ettiği son 23 Premier Lig maçını kaybetmeyen Arsenal (19G 4B), son mağlubiyetini Ocak 1996'da aldı (1-2).
- Arsenal ile oynadığı son iki Premier Lig maçında gol yemeyen Everton, bu karşılaşmaları iç sahada oynamıştı. Konuk ekip, deplasmanda ise rakibiyle oynadığı son 32 karşılaşmanın sadece birinde kalesini gole kapayabildi.
- Son altı Premier Lig maçında mağlup olmayan Arsenal (2G 4B), Ağustos 2019'dan (3 maç) bu yana üst üste iki galibiyet alamıyor.
- Premier Lig'de oynadığı son iki maçı kazanan ve Nisan 2019'dan bu yana ilk kez üç maçlık bir seri yakalamak için sahaya çıkacak olan Everton, o serinin üçüncü karşılaşmasında Arsenal'i mağlup etmişti.
- Görev aldığı son Premier Lig maçında üç gole doğrudan katkı sağlayan Arsenal oyuncusu Nicolas Pepe (1 gol & 2 asist), daha önceki 13 karşılaşmada aynı sayıda gol katkısı yapmıştı (2 gol & 1 asist).
EKSİKLER, CEZALILAR
Arsenal: Sokratis, Soares, Chambers, Tierney
Everton: Andre Gomes, Gbamin
MUHTEMEL 11'LER
Arsenal: Leno; Bellerin, Mustafi, David Luiz, Saka; Xhaka, Ceballos; Pepe, Mesut Özil, Aubameyang; Lacazette
Everton: Pickford; Coleman, Mina, Keane, Digne; Walcott, Schneiderlin, Sigurdssson, Bernard; Richarlison, Calvert-Lewin
İDDAA YORUMU
Burak Şen: İngiltere Premier Lig'de Arsenal ile Everton karşı karşıya gelecek. Orta sıralarda yer alan iki takımın mücadelesi öncesi Arsenal'in 34, Everton'ın 36 puanı bulunuyor. Arsenal 4 maçlık beraberlik serisinin ardından Newcastle United'ı yenerek 2020 yıllında ligde ikinci galibiybetini aldı. Ancak oynadıkları futbol, Arsenal'i kuponlara yazmaya yetmez. Carlo Ancelotti yönetimindeki Everton, son 5 haftada 3 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Açıkçası İtalya teknik adamla da Arsenal deplasmanında kolay kolay geçit vermeyeceklerdir. Kıran kırana geçmesini beklediğim maçta karşılıklı gol var seçeneğini değerlendirebiliriz. Dileyenler Everton kaybetmez tercihini de kuponlara yazabilirler.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın