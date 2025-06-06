Haber Tarihi: 06 Haziran 2025 12:59 -
Güncelleme Tarihi:
06 Haziran 2025 12:59
Türkiye - Tayland Voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda?
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Milletler Ligi kapsamında ikinci mücadelesine Tayland karşısında çıkıyor. İlk müsabakasını Fransa ile gerçekleştiren Filenin Sultanları maçı 3-1 kazandı. 18 takımın yer aldığı Milletler Ligi'nin ilk haftası Çin'de düzenlenirken ikinci hafta maçları ise İstanbul'da olacak. Filenin Sultanları Tayland maçı canlı yayın bilgisi araştırılıyor. Türkiye - Tayland voleybol maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Filenin Sultanları, VNL (Milletler Ligi) ikinci maçına çıkıyor. İlk haftada A Milli Takımımız; Fransa, Tayland, Polonya ve Çin ile karşılaşıyor. Asya temsilcisi Tayland ile gerçekleşecek ikinci Milletler Ligi mücadelesi 6 Haziran günü düzenleniyor. İşte, Türkiye - Tayland voleybol maçı detayları...HER GÜN EK 1 MİLYON TL! 5 saniyede doldurun, bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
TÜRKİYE - TAYLAND MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?
Filenin Sultanları, Millet Lİgi ikinc maçına Tayland ile 6 Haziran Cuma günü saat 14:30'da düzenlenecek. Maç TRT Spor kanalından canlı yayımlanacak.
A Milliler; 4-8 Haziran 2025 tarihleri arasında Çin'de, ikinci haftasında 18-22 Haziran 2025 tarihleri arasında İstanbul'da, üçüncü haftasında da 9-13 Temmuz 2025 tarihleri arasında Hollanda'da mücadele ediyor.
Maç takvimi:
7 Haziran 2025
TSİ 10.00 Türkiye-Polonya (TRT Spor)
8 Haziran 2025
TSİ 14.30 Çin-Türkiye (TRT Spor)
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