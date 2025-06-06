Türkiye - Tayland Voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Filenin Sultanları, VNL (Milletler Ligi) ikinci maçına çıkıyor. İlk haftada A Milli Takımımız; Fransa, Tayland, Polonya ve Çin ile karşılaşıyor. Asya temsilcisi Tayland ile gerçekleşecek ikinci Milletler Ligi mücadelesi 6 Haziran günü düzenleniyor. İşte, Türkiye - Tayland voleybol maçı detayları...



TÜRKİYE - TAYLAND MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Filenin Sultanları, Millet Lİgi ikinc maçına Tayland ile 6 Haziran Cuma günü saat 14:30'da düzenlenecek. Maç TRT Spor kanalından canlı yayımlanacak.



A Milliler; 4-8 Haziran 2025 tarihleri arasında Çin'de, ikinci haftasında 18-22 Haziran 2025 tarihleri arasında İstanbul'da, üçüncü haftasında da 9-13 Temmuz 2025 tarihleri arasında Hollanda'da mücadele ediyor.



Maç takvimi:

7 Haziran 2025

TSİ 10.00 Türkiye-Polonya (TRT Spor)



8 Haziran 2025

TSİ 14.30 Çin-Türkiye (TRT Spor)

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