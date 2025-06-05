Alışveriş planlarını bayram tatiline göre düzenlemek isteyen vatandaşlar BİM marketlerin bayramda açık olup olmadığını araştırmaya başladı. Özellikle temel gıda ve ihtiyaç alışverişlerini BİM'den yapan tüketiciler, bayramda evlerine gelecek misafirlerine mağdur olmamak için BİM çalışma saatlerini sorguluyor. Peki, BİM bayramda açık mı, neden kapalı? 6-7 Haziran'da BİM kapalı mı, ne zaman açılacak?

BİM, vatandaşların mağaza önünde mağduriyet yaşamamaları için sosyal medya üzerinden duyuruda bulundu.

Buna göre; BİM mağazaları, bayramın 1. ve 2. günü olan 6-7 Haziran 2025 tarihlerinde kapalı olacak.

8 Haziran Pazar günü, yani bayramın 3. günü itibarıyla BİM mağazaları yeniden müşterilerine kapılarını açacak ve normal çalışma düzenine dönecek.

6 Haziran Cuma (Bayramın 1. Günü): Kapalı

7 Haziran Cumartesi (Bayramın 2. Günü): Kapalı

8 Haziran Pazar (Bayramın 3. Günü): Açık