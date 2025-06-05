Haber Tarihi: 05 Haziran 2025 15:58 - Güncelleme Tarihi: 05 Haziran 2025 15:58

BİM bayramda açık mı, neden kapalı? 6-7 Haziran'da BİM kapalı mı, ne zaman açılacak?

BİM bayramda açık mı, kapalı mı? Sorusuna yanıt arayan vatandaşlar, sosyal medya üzerinden araştırma yapmaya başladı. Türkiye'nin en çok tercih edilen market zincirlerinden olan BİM market, Kurban Bayramı nedeniyle mağaza çalışma saatlerinde düzenlemeye gitti. BİM, resmi kanallarından yaptığı açıklamayla bayramda alışveriş yapmayı planlayan müşterilerini bilgilendirdi. Peki, BİM bayramda açık mı, neden kapalı? 6-7 Haziran'da BİM kapalı mı, ne zaman açılacak?

BİM bayramda açık mı, neden kapalı? 6-7 Haziran'da BİM kapalı mı, ne zaman açılacak?
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Alışveriş planlarını bayram tatiline göre düzenlemek isteyen vatandaşlar BİM marketlerin bayramda açık olup olmadığını araştırmaya başladı. Özellikle temel gıda ve ihtiyaç alışverişlerini BİM'den yapan tüketiciler, bayramda evlerine gelecek misafirlerine mağdur olmamak için BİM çalışma saatlerini sorguluyor. Peki, BİM bayramda açık mı, neden kapalı? 6-7 Haziran'da BİM kapalı mı, ne zaman açılacak?

BİM BAYRAMDA AÇIK MI, KAPALI MI?

BİM, vatandaşların mağaza önünde mağduriyet yaşamamaları için sosyal medya üzerinden duyuruda bulundu.

Buna göre; BİM mağazaları, bayramın 1. ve 2. günü olan 6-7 Haziran 2025 tarihlerinde kapalı olacak.

8 Haziran Pazar günü, yani bayramın 3. günü itibarıyla BİM mağazaları yeniden müşterilerine kapılarını açacak ve normal çalışma düzenine dönecek.

BİM BAYRAM TATİLİ TAKVİMİ

6 Haziran Cuma (Bayramın 1. Günü): Kapalı

7 Haziran Cumartesi (Bayramın 2. Günü): Kapalı

8 Haziran Pazar (Bayramın 3. Günü): Açık



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