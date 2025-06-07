Mbappe: 'Oyum Yamal'a değil, Dembele'ye'

YARIŞ KIZIŞIYOR

Real Madrid ve Fransa Milli Takımı'nın yıldız golcüsü Kylian Mbappe, Almanya maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında RMC Sport'a konuştu. Ballon d'Or yarışına dair soruları yanıtlayan Mbappe, favorisini net bir şekilde açıkladı: Ousmane Dembele.Gazetecilerin İspanya'nın genç yıldızı Lamine Yamal mı yoksa vatandaşı Ousmane Dembele mi sorusuna Mbappe şu sözlerle karşılık verdi:Ancak Mbappe, yarışın henüz tamamlanmadığını da vurguladı:Barcelona'nın sadece 17 yaşındaki kanat oyuncusu Lamine Yamal, bu sezonki etkileyici performansıyla Ballon d'Or'un güçlü adaylarından biri hâline geldi. Genç yıldız, Katalan ekibinin kazandığı yerel üçlemeye (La Liga, Copa del Rey, Süper Kupa) büyük katkı sağladı.Öte yandan, Mbappe'nin favorisi olan Ousmane Dembele, Paris Saint-Germain formasıyla sezonu Ligue 1, Fransa Kupası, Şampiyonlar Ligi şampiyonu olarak tamamladı ve en ciddi iki adaydan biri olarak öne çıkıyor.Ballon d'Or'un Eylül ayında sahibini bulması beklenirken, futbol dünyası gözünü yaz boyunca sürecek milli turnuvalara ve transfer gelişmelerine çevirmiş durumda.