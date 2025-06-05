Haber Tarihi: 05 Haziran 2025 15:18 - Güncelleme Tarihi: 05 Haziran 2025 15:18

İl il bayram namazı saatleri 2025: Kurban Bayramı namazı sabah saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir, yurt dışı ve tüm illerin bayram namazı saatleri

Bayram namazı saatleri, 2025 Kurban Bayramı 1. gününün yaklaşmasıyla birlikte milyonlarca vatandaşın gündeminde yer almaya başladı. Bugün idrak edilecek olan arefe günü sonrasında 6 Haziran sabahı Kurban Bayramı namazı kılınacak ve daha sonrasında kurban ibadetleri yerine getirilecek. Yarın sabah bayram namazı için camilere gidip, birbirleriyle bayramlaşacak olan vatandaşlar, İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerin bayram namazı saatlerini araştırıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı yayımladığı 2025 bayram namazı saatleriyle birlikte, il il bayram namazı saatlerini duyurdu. Yurt dışında ikamet eden vatandaşlar için KKTC'nin başkenti Lefkoşa, Almanya'nın başkenti Berlin, İngiltere'nin başkenti Londra, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da da bayram namazı saatleri açıklandı. Peki, bayram namazı sabah saat kaçta? İşte İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerin bayram namazı saatleri.

İl il bayram namazı saatleri 2025: Kurban Bayramı namazı sabah saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir, yurt dışı ve tüm illerin bayram namazı saatleri
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2025 Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte il il bayram namazı saatleri, baştan İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere farklı şehirlerde yaşayan vatandaşlar tarafından araştırılmaya başladı. Yaşadıkları şehirlerde bayram namazının saat kaçta kılınacağını merak eden vatandaşlar, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşılan 2025 il il bayram namazı vakitlerini sorguluyor. İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerin 2025 yılı bayram namazı vakitleri belli oldu. Peki, bayram namazı saat kaçta kılınacak?

İSTANBUL'DA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

6 Haziran 2025 Cuma günü İstanbul'da kılınacak bayram namazı saati, Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre belli oldu.

Buna göre; İstanbul'da bayram namazı sabah saat 06.08'te kılınacak.

ANKARA'DA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşılan 2025 Kurban Bayramı namaz vakitleriyle birlikte, Ankara'da bayram namazı saatleri belli oldu.

Buna göre; Ankara'da bayram namazı sabah saat 05.55'de kılınacak.

İZMİR'DE BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

2025 Kurban Bayramı namazı saatlerinin açıklanmasının ardından İzmir'de bayram namazı kılacak olan vatandaşlar için saatler belli oldu.

Buna göre; İzmir'de bayram namazı sabah saat 06.22'de kılınacak.

İL İL BAYRAM NAMAZI SAATLERİ 2025

İllere göre değişiklik gösteren bayram namazı saatlerini Diyanet İşleri Başkanlığı duyurdu. Bayramın 1. günü olan 6 Haziran sabahı kılınacak olan namaz saatleri şöyle;

"Adana 05.52, Adıyaman 05.39, Afyonkarahisar 06.07, Ağrı 05.15, Aksaray 05.54, Amasya 05.41, Ankara 05.55, Antalya 06.11, Ardahan 05.13, Artvin 05.16, Aydın 06.20, Balıkesir 06.16, Bartın 05.53, Batman 05.27, Bayburt 05.25, Bilecik 06.06, Bingöl 05.27, Bitlis 05.22, Bolu 05.58, Burdur 06.11, Bursa 06.10, Çanakkale 06.20, Çankırı 05.50, Çorum 05.45, Denizli 06.15, Diyarbakır 05.30, Düzce 05.59, Edirne 06.16, Elazığ 05.33, Erzincan 05.29, Erzurum 05.21, Eskişehir 06.05, Gaziantep 05.44, Giresun 05.30, Gümüşhane 05.27, Hakkari 05.17, Hatay 05.51, Iğdır 05.10, Isparta 06.09, İstanbul 06.08, İzmir 06.22, Kahramanmaraş 05.44, Karabük 05.53, Karaman 06.00, Kars 05.12, Kastamonu 05.48, Kayseri 05.47, Kilis 05.46, Kırıkkale 05.53, Kırklareli 06.13, Kırşehir 05.52, Kocaeli 06.05, Konya 06.01, Kütahya 06.08, Malatya 05.37, Manisa 06.20, Mardin 05.30, Mersin 05.55, Muğla 06.20, Muş 05.23, Nevşehir 05.51, Niğde 05.52, Ordu 05.32, Osmaniye 05.48, Rize 05.22, Sakarya 06.03, Samsun 05.38, Siirt 05.24, Sinop 05.40, Sivas 05.39, Şanlıurfa 05.38, Şırnak 05.22, Tekirdağ 06. 14, Tokat 05.39, Trabzon 05.25, Tunceli 05.30, Uşak 06.12, Van 05.16, Yalova 06.08, Yozgat 05.47 ve Zonguldak 05.55."

YURT DIŞI BAYRAM NAMAZI SAATLERİ 2025

Bayram namazı, yerel saatle KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da 06.04'te, Almanya'nın başkenti Berlin'de 05.34'te, İngiltere'nin başkenti Londra'da 05.31'de, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da da 05.42'de kılınacak.

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