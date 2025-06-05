Haber Tarihi: 05 Haziran 2025 12:27 -
Güncelleme Tarihi:
05 Haziran 2025 12:27
Borsa Yarın Açık mı? 6 Haziran Cuma Borsa Açık mı?
Borsa yarın açık mı? 6 Haziran 2025 Cuma günü Borsa İstanbul'da işlem olacak mı? Kurban Bayramı'nın ilk günü borsanın durumu ve detaylı çalışma takvimi bu haberimizde. Yatırımcıların merak ettiği tüm bilgiler burada!
Yatırımcılar, Kurban Bayramı tatilinin başlamasıyla birlikte Borsa İstanbul'un çalışma durumunu merak ediyor. Özellikle "Borsa yarın açık mı?" ve "6 Haziran Cuma borsa açık mı?" gibi sorular sıkça araştırılıyor. İşte 6 Haziran 2025 Cuma günü ve Kurban Bayramı boyunca Borsa İstanbul'un işlem durumuna dair en güncel bilgiler:HER GÜN EK 1 MİLYON TL! 5 saniyede doldurun, bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Borsa Yarın Açık mı? (6 Haziran 2025 Cuma)
Bugün 5 Haziran 2025 Perşembe ve Kurban Bayramı'nın arefe günü. Bir önceki haberimizde de belirttiğimiz gibi, Borsa İstanbul arefe günü yarım gün açık olacak ve işlemler saat 13:00'te sona erecek. Peki, borsa yarın yani 6 Haziran 2025 Cuma günü açık mı?
Ne yazık ki, Borsa İstanbul yarın yani 6 Haziran 2025 Cuma günü açık olmayacaktır. Çünkü 6 Haziran 2025 Cuma, Kurban Bayramı'nın ilk günüdür ve resmi tatil kapsamındadır.
6 Haziran Cuma Borsa Açık mı?
Kesin olarak belirtmek gerekirse, 6 Haziran 2025 Cuma günü Borsa İstanbul kapalıdır. Bu tarihte hisse senedi, tahvil, bono ve diğer tüm yatırım araçlarında herhangi bir işlem yapılamayacaktır.
Kurban Bayramı Boyunca Borsa İstanbul Açık mı? (6-9 Haziran 2025)
Kurban Bayramı tatili 6 Haziran 2025 Cuma günü başlayacak ve 9 Haziran 2025 Pazartesi günü sona erecektir. Bu dört günlük süre boyunca Borsa İstanbul tamamen kapalı kalacaktır.
Borsa İstanbul'da işlemler, 6 Haziran 2025 Cuma, 7 Haziran 2025 Cumartesi, 8 Haziran 2025 Pazar ve 9 Haziran 2025 Pazartesi günleri yapılamayacaktır.
Borsa İstanbul Ne Zaman Açılacak?
Kurban Bayramı tatilinin sona ermesiyle birlikte Borsa İstanbul, 10 Haziran 2025 Salı günü normal işlem saatlerine dönecektir. Yatırımcılar, 10 Haziran Salı sabahından itibaren Borsa İstanbul'da işlemlerini gerçekleştirebileceklerdir.
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