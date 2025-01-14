İlkokulda karne verilecek mi? 2025

2024-2025 eğitim yılının ilk yarısı sona erecek.



Okulların ara tatile girmesine kısa bir süre kala, öğrenciler 17 Ocak'ta karnelerini alacak ve 15 tatil dönemi başlayacak.



Milyonlarca öğrenci karne heyecanı yaşamaya başlamışken, yeni yönetmelik ile akıllara bazı sorular geldi.



Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli (TYMM) kapsamında "gelişim raporu" uygulamasına geçiyor. Bu kapsamda, 17 Ocak'ta karne verilecek mi verilmeyecek mi merak ediliyor.



Peki; birinci dönem karnesi alınacak mı? İlkokullara karne verilecek mi? İşte yanıtı...



1. SINIFLAR KARNE ALACAK MI 2025



İlkokul 1.sınıf öğrencileri, bu dönemden itibaren karne almayacak.



Birinci sınıf öğrencilerine yönelik bu yenilik, 17 Ocak'ta başlayacak yarıyıl tatilinde uygulamaya konulacak. Gelişim raporlarına veliler, "e-Okul" sistemi üzerinden de erişebilecek.

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