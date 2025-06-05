Eczaneler Arefe Günü Açık mı? Eczaneler Açık mı Bugün? | Bayramda (Yarın) Eczaneler Açık mı, Kapalı mı?

Kurban Bayramı'na yaklaşırken, vatandaşların sağlık ihtiyaçlarını karşılamak için eczanelerin çalışma düzeni önem kazanıyor. Özellikle arefe günü eczanelerin açık olup olmadığı ve bayram tatilinde ilaç temininin nasıl sağlanacağı merak konusu. İşte 2025 yılı Kurban Bayramı arefe günü ve bayram tatilinde eczanelerin çalışma durumuna dair tüm detaylar ve nöbetçi eczane bilgileri:

2025 yılı Kurban Bayramı arefe günü 5 Haziran Perşembe gününe denk geliyor. Birçok kurum ve kuruluşta olduğu gibi eczanelerde de arefe günü özel bir çalışma düzeni uygulanmaktadır. Edinilen bilgilere göre, 5 Haziran 2025 Perşembe günü (arefe) eczaneler normal mesai saatleriyle sabah açılacak ancak öğleden sonra saat 13:00'ten sonra sadece nöbetçi eczaneler hizmet verecektir.

Bu nedenle, arefe günü normal bir eczaneden ilaç veya sağlık ürünü almak istiyorsanız, öğle saatlerinden önce eczaneye gitmeniz gerekmektedir. Öğleden sonra ise sadece bulunduğunuz bölgedeki nöbetçi eczaneler açık olacaktır.

Genel olarak eczaneler arefe günü sabah 09:00 gibi açılacak ve öğlen 13:00'e kadar hizmet verecektir. Öğleden sonra ise normal eczaneler kapanacak ve sadece nöbetçi eczaneler hizmet vermeye devam edecektir. Nöbetçi eczanelerin çalışma saatleri ise genellikle ertesi sabah 09:00'a kadar devam eder.

2025 yılı Kurban Bayramı 6 Haziran Cuma günü başlayacak ve 9 Haziran Pazartesi günü sona erecektir. Resmi tatil süresince normal eczaneler kapalı olacaktır. Ancak vatandaşların sağlık ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için nöbetçi eczaneler hizmet vermeye devam edecektir.

6 Haziran 2025 Cuma, 7 Haziran 2025 Cumartesi, 8 Haziran 2025 Pazar ve 9 Haziran 2025 Pazartesi günleri sadece nöbetçi eczaneler açık olacaktır. Bu tarihlerde normal eczanelerden hizmet almak mümkün olmayacaktır.