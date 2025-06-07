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Yusuf Akçiçek'e Fransa'dan dev talip!

Fenerbahçe'nin parlayan isimlerinden Yusuf Akçiçek ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Marsilya'nın, bayramdan sonra sarı lacivertli kulübün kapısını tekrar çalarak transferde ısrarcı olacağı belirtildi.

calendar 07 Haziran 2025 09:44 | Son Güncelleme Tarihi: 07 Haziran 2025 10:07
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Yusuf Akçiçek'e Fransa'dan dev talip!
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Fenerbahçe'de bu sezon gösterdiği performans ile Avrupa kulüplerinin radarına giren Yusuf Akçiçek ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

MARSILYA YENİDEN TEKLİF YAPACAK

Geçtiğimiz günlerde Yusuf Akçiçek için İstanbul'a temsilci gönderen Marsilya'nın transferde ısrarcı olduğu aktarıldı. Fransız ekibi, ikinci görüşme için bayramdan sonra yeniden gelecek.

25 MİLYON EURO BEKLENİYOR

Sarı lacivertliler, 19 yaşındaki stoper için 25 milyon Euro'luk bonservis bedeli belirlemiş durumda.

PERFORMANSI

Bu sezon 21 maçta 1.316 dakika forma giyen genç oyuncu, 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. 


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