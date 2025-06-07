Fenerbahçe'de bu sezon gösterdiği performans ile Avrupa kulüplerinin radarına giren Yusuf Akçiçek ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.
MARSILYA YENİDEN TEKLİF YAPACAK
Geçtiğimiz günlerde Yusuf Akçiçek için İstanbul'a temsilci gönderen Marsilya'nın transferde ısrarcı olduğu aktarıldı. Fransız ekibi, ikinci görüşme için bayramdan sonra yeniden gelecek.
25 MİLYON EURO BEKLENİYOR
Sarı lacivertliler, 19 yaşındaki stoper için 25 milyon Euro'luk bonservis bedeli belirlemiş durumda.
PERFORMANSI
Bu sezon 21 maçta 1.316 dakika forma giyen genç oyuncu, 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.
MARSILYA YENİDEN TEKLİF YAPACAK
Geçtiğimiz günlerde Yusuf Akçiçek için İstanbul'a temsilci gönderen Marsilya'nın transferde ısrarcı olduğu aktarıldı. Fransız ekibi, ikinci görüşme için bayramdan sonra yeniden gelecek.
25 MİLYON EURO BEKLENİYOR
Sarı lacivertliler, 19 yaşındaki stoper için 25 milyon Euro'luk bonservis bedeli belirlemiş durumda.
PERFORMANSI
Bu sezon 21 maçta 1.316 dakika forma giyen genç oyuncu, 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.
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