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Beşiktaş'tan 17.5 milyon euroluk operasyon!

Beşiktaş yönetimi, Ciro Immobile, Chamberlain, Musrati ve Onana ile yollarını ayırırsa 17 milyon 500 bin Euro'luk maaş yükünden kurtulacak.

calendar 07 Haziran 2025 14:05
Haber: Sözcü, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'tan 17.5 milyon euroluk operasyon!
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Beşiktaş, 17 milyon 500 bin Euro'luk bir operasyona imza atmaya hazırlanıyor. Hedef Immobile, Chamberlain, Musrati ve Onana ile bağları koparıp maaş yüklerinden kurtulmak.

IMMOBILE İLE CHAMBERLAIN'E MAAŞLARININ YARISI TEKLİF EDİLECEK

Beşiktaş talibi çıkmayan Immobile ve Chamberlain'le maaşlarının yarısını ödeyerek yollarını ayırmaya çalışacak. İki oyuncunun yıllık maliyeti 14 milyon Euro.

MUSRATİ VE ONANA SATILACAK

Musrati için gelecek teklifleri değerlendirecek olan siyah-beyazlılar, Libyalı oyuncunun hem satışından gelir elde etmek hem de 2 milyon Euro'luk maaşını kasada tutma hedefinde. Genoa'da kiralık olan ve İtalyan ekibinin satın almayı planladığı Jean Onana'nın yıllık maaş yükü de 1 milyon 250 bin Euro. 

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