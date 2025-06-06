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Bayramın 1. günü AVM'ler açık mı, kapalı mı? 2025 Kurban Bayramı'nda (6-7-8-9 Haziran) alıveriş merkezleri çalışma saatleri
Haber Tarihi: 06 Haziran 2025 10:00 -
Güncelleme Tarihi:
06 Haziran 2025 10:00
Bayramın 1. günü AVM'ler açık mı, kapalı mı? 2025 Kurban Bayramı'nda (6-7-8-9 Haziran) alıveriş merkezleri çalışma saatleri
Alışveriş merkezleri, en çok ziyaret edilen ve zaman geçirilen alanlardır. Bu nedenle dört günlük Kurban Bayramı tatilinde de AVM'lerin açık olup olmadığı alışverişe çıkacaklar tarafından araştırılıyor. Özellikle bayramın ilk günü olan 6 Haziran'da AVM'ler kaçta açılıyor ve kapanıyor? sorusu öne çıkıyor. İşte, bayramda AVM'lerin durumu...
AVM çalışma saatleri normal zamanda saat 10:00'da başlıyor. Kurban Bayramı dört gün resmi tatil ve ayrıca alışveriş merkezi çalışanları Kurban Bayramı'nda aileleri ve sevdikleri ile zaman geçirecek. Bu nedenle AVM'lerin özellikle ilk gün her zaman olduğunda daha geç misafirlere kapılarını açması bekleniyor. AVM'ler kaçtan kaça kadar açık?HER GÜN EK 1 MİLYON TL! 5 saniyede doldurun, bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
AVM'LER BAYRAMIN İLK GÜNÜ AÇIK MI?
Alışveriş merkezleri bayramın ilk günü olan 6 Haziran'da kapılarını öğleden sonra aralayacak. Bazı AVM'ler 13:00'te başlarken bazıları ise 14:00 sıralarında açılış yapıyor. Bu nedenle gideceğiniz alışveriş merkezinin internet adresi veya sosyal medya hesabından bayram çalışma saatlerini kontrol etmenizde fayda var.
ALIVERİŞ MERKEZLERİ BAYRAMDA KAÇA KADAR AÇIK?
AVM'ler bayramın ikinc, üçüncü ve dördüncü günleri normal mesai saatlerinde çalışacak. Yani alışveriş merkezleri 7-8-9 Haziran'da saat 10:00'da açılacak ve 22:00'de kapanacak.
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