Haber Tarihi: 02 Haziran 2025 12:30 - Güncelleme Tarihi: 02 Haziran 2025 12:30

Kurban Bayramında Osmangazi köprüsü ücretsiz mi? 2025

2025 yılı Kurban Bayramı'nın gelmesi ile birlikte, Osmangazi köprüsü'nün bayramda ücretsiz olup olmayacağı merak konusu oldu. Peki, Bayramda Osmangazi köprüsü ücretsiz mi, bedava mı? Bayramın ilk günü Osmangazi köprüsü ücretsiz mi?

Kurban Bayramında Osmangazi köprüsü ücretsiz mi? 2025
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Kurban Bayramı tatili sürerken gündeme gelen konulardan biri de köprü ve otoyolların durumu oldu. Bayram süresince köprü ve otoyollardan geçiş yapacak olan vatandaşlar kullanacakları güzergahların ücretsiz olup olmadığını sorguluyor. Peki, Bayramda Osmangazi köprüsü ücretsiz mi, bedava mı? 

BAYRAMDA OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ Mİ? 

Yap-işlet-devret projeleri ücretsiz geçiş uygulamasından hariç tutuldu. Buna göre; Osmangazi Köprüsü, Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ücrete tabii olacak.

NE ZAMANA KADAR ÜCRETSİZ?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bayram tatilinde alınan önlemleri ve uygulamaları duyurdu. 9 günlük bayram tatili süresi boyunca köprü ve otoyolların ücretsiz olacağını duyurdu.

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