Stanimir Stoilov'dan transfer açıklaması!

Süper Lig'de 2024-2025 sezonunu 50 puanla 8'inci sırada tamamlayan Göztepe'nin Bulgar teknik direktörü Stanimir Stoilov, değerlendirmelerde bulundu.



Ülkesi Bulgaristan'ın medyasına açıklamalarda bulunan Stoilov, "Göztepe'nin iyi bir yıl geçirdiğini düşünüyorum. Mükemmel diyemem, kötü de diyemem. Ligde yeni bir takım olmamız, daha yüksek gereksinimlere ve kriterlere uyum sağlamamız gerektiği ve takımda çok sayıda genç oyuncunun bulunması göz önüne alındığında, takımımızın Süper Lig'de nasıl performans göstereceği konusunda bazı bilinmezler vardı. Uyguladığımız stil agresif, atak, yüksek baskı ve defans hattında çok fazla risk içeren bir stildi. İyi iş çıkardığımızı düşünüyorum" dedi.



Avrupa'ya katılma hedefi koyduğunu ifade eden deneyimli teknik adam, "Bu hedefi herkes benimsedi. Bunu gerçekleştiremediğimiz için üzgünüm çünkü Avrupa turnuvalarına sadece dört puan uzaktaydık. Özellikle ocak ayı sonuna kadar gösterdiğimiz oyun tamamen bu amaç içindi. Ondan sonra çok sayıda puan kaçırdık. Bunun için öznel nedenler de vardı. Ayrıca çok sayıda sakatlığı da hesaba katmalıyız. Bazı oyuncular, hepsi önemli olanlar, tüm yıl boyunca dışarıdaydı" diye konuştu. Şanssızlıklar da yaşadıklarını anlatan Stoilov, "Futbol talihsizliklerimiz oldu. Bunda anormal bir şey yok. Sezonu sekizinci sırada bitirmeyi hak ettiğimizi düşünüyorum, ancak oyun ve stil açısından önde olmayı hak ediyorduk" yorumunu yaptı.

Bazı maçlarda olumsuz sonuçlar aldıklarını ancak inanılmaz bir şekilde desteklendiklerini belirten Stanimir Stoilov,cümlelerini kullandı.Sakatlık sorunlarını çözmeye yönelik fikirler ürettiklerini ifade eden Stoilov sözlerini şu şekilde sürdürdü: