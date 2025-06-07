Gedson transferinde iki Rus devi karşı karşıya!

Spartak Moskova ile Zenit, Portekizli yıldız için Beşiktaş'ın kapısını çaldı.
BEŞİKTAŞ SATIŞA SICAK ANCAK...
Siyahbeyazlılar, yeni transferlere kaynak yaratmak için Gedson'un satışına sıcak bakıyor. Ancak gelen en yüksek teklif 25 milyon euro.
30 MİLYON TALEP EDİLİYOR
Beşiktaş ise 30 milyon euro talep ediyor. Çünkü gelecek olan bonservisin yarısı Benfica'ya gidecek.
İSPANYA'DAN 21 MİLYON EURO
Öte yandan Portekizli futbolcu için İspanya'dan da 21 milyon euronun üzerinde bir teklif geldiği iddia ediliyor. Beşiktaş'ın bu yaz transfer döneminde oyuncunun geleceği için bir karar vermesi bekleniyor.
PERFORMANSI
Bu sezon 49 maçta forma giyen Portekizli yıldız, 12 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.
BEŞİKTAŞ SATIŞA SICAK ANCAK...
Siyahbeyazlılar, yeni transferlere kaynak yaratmak için Gedson'un satışına sıcak bakıyor. Ancak gelen en yüksek teklif 25 milyon euro.
30 MİLYON TALEP EDİLİYOR
Beşiktaş ise 30 milyon euro talep ediyor. Çünkü gelecek olan bonservisin yarısı Benfica'ya gidecek.
İSPANYA'DAN 21 MİLYON EURO
Öte yandan Portekizli futbolcu için İspanya'dan da 21 milyon euronun üzerinde bir teklif geldiği iddia ediliyor. Beşiktaş'ın bu yaz transfer döneminde oyuncunun geleceği için bir karar vermesi bekleniyor.
PERFORMANSI
Bu sezon 49 maçta forma giyen Portekizli yıldız, 12 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.
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