Osimhen olmazsa rota Jonathan David!

Galatasaray Osimhen'in takımdan ayrılması durumunda hedefini belirledi.



Sarı kırmızılılar, sözleşmesinin sona ermesinin ardından Lille'den ayrılan Jonathan David'i ilk sıraya yazdı.



Kanadalı golcü ile Fenerbahçe'nin de ilgilendiği belirtilirken, Aslan'ın bu transfer için Şampiyonlar Ligi kozuyla önde olduğu iddia edildi.



PERFORMANSI



25 yaşındaki yıldız bu sezon Lille ile çıktığı 49 karşılaşmada 25 gol 12 asistlik performans sergiledi.



