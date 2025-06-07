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Osimhen olmazsa rota Jonathan David!

Galatasaray, Victor Osimhen'in olası ayrılığı sonrası gözünü Lille'in Kanadalı forveti Jonathan David'e dikti.

calendar 07 Haziran 2025 12:00 | Son Güncelleme Tarihi: 07 Haziran 2025 17:16
Haber: Takvim, Fotoğraf: X.com
Osimhen olmazsa rota Jonathan David!
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Galatasaray Osimhen'in takımdan ayrılması durumunda hedefini belirledi. 

Sarı kırmızılılar, sözleşmesinin sona ermesinin ardından Lille'den ayrılan Jonathan David'i ilk sıraya yazdı.

Kanadalı golcü ile Fenerbahçe'nin de ilgilendiği belirtilirken, Aslan'ın bu transfer için Şampiyonlar Ligi kozuyla önde olduğu iddia edildi.

PERFORMANSI

25 yaşındaki yıldız bu sezon Lille ile çıktığı 49 karşılaşmada 25 gol 12 asistlik performans sergiledi.


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