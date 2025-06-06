Nemanja Matic 4 maç ceza aldı!

Ligue 1 forması giyen Sırp futbolcu Nemanja Matic, kol bandındaki LGBT armasının üstünü kapattığı için 4 maç ceza aldı.
Sırp orta saha, 17 Mayıs'ta oynanan Angers maçında LGBT armasının üstünü gizlemişti.
Sezon içerisinde Nantes forması giyen Mustafa Muhammed'de LGBT temalı formayla sahaya çıkmak istemediği için benzer bir cezayla karşılaşmıştı.
Sırp orta saha, 17 Mayıs'ta oynanan Angers maçında LGBT armasının üstünü gizlemişti.
Sezon içerisinde Nantes forması giyen Mustafa Muhammed'de LGBT temalı formayla sahaya çıkmak istemediği için benzer bir cezayla karşılaşmıştı.
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