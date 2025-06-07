Fenerbahçe'de Ertuğrul Çetin'e kapı gözüktü

Hatayspor maçında kaleyi koruyan ancak yaptığı hatalar nedeniyle Fenerbahçe'nin küme düşen rakibine 4-2 yenilmesinde başrolü oynayan Ertuğrul Çetin, yeni sezonda takımda olmayacak.
KOLAYLIK SAĞLANACAK
Sarı-lacivertli yönetim, sözleşmesi 2027'de bitecek olan 22 yaşındaki oyuncudan kulüp bulmasını istedi. Ertuğrul Çetin, kulüp bulduğu an kolaylık sağlanacak.
PERFORMANSI
Bu sezon 4 karşılaşmada kaleyi koruyan Ertuğrul, 5 gol yedi, iki karşılaşmada ise kalesini gole kapatmayı başardı.
KOLAYLIK SAĞLANACAK
Sarı-lacivertli yönetim, sözleşmesi 2027'de bitecek olan 22 yaşındaki oyuncudan kulüp bulmasını istedi. Ertuğrul Çetin, kulüp bulduğu an kolaylık sağlanacak.
PERFORMANSI
Bu sezon 4 karşılaşmada kaleyi koruyan Ertuğrul, 5 gol yedi, iki karşılaşmada ise kalesini gole kapatmayı başardı.
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