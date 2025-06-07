Mallorca: 'Larin'den mutlu değiliz, satabiliriz'

Real Mallorca Futbol Direktörü Pablo Ortells, Cyle Larin'in kabul edilebilir bir teklif gelmesi halinde kulüpten ayrılacağını açıkladı.Radio Marca Baleares'e konuşan Ortells, "Larin, Mallorca'da ikinci sezonunu geçirdi. Bence ilk sezonu istatistikler açısından pek iyi geçmedi. Larin 42 resmi maçta 7 gol ve 3 asistle oynadı. İkinci sezonunda daha iyi durumdaydı, 34 resmi maçta 7 gol ve 2 asist yaptı. Pablo Maffeo gibi Larin de tribünlerle karşı karşıya geldi ve biraz bencer bir durum. Son maçlardaki performansından memnun olmadığımız ve beklentilerimizi karşılamadığı doğru. Ancak, Larin şu anda Mallorca oyuncusu. Transfer döneminde tüm tarafların iyi diyebileceği bir teklif ortaya çıkarsa kabul ederiz. Böyle bir durum olmazsa Larin, Mallorca'da kalmak zorunda." dedi.Mallorca Teknik Direktörü Jagoba Arrasate'nin Larin'i Muriqi'nin yedeği olarak görmesi hakkında fikri sorulan Ortells, "Larin'in performansını geliştirmesi gerektiği çok açık ama bence bize katkı sağladı. Özellikle Vedat Muriqi'nin oynayamadığı zamanlarda işini yaptı." ifadelerini kullandı.Mallorca'nın futbol aklı, "Larin şu an milli takımda ve son günlerde onunla konuşmadım. Menajeriyle oturup konuştuk. Sadece kiralanma ihtimalini konuşmadık. Milyonlarca olasılık var be bunlar arasında bizimle devam etmek de var." diyerek sözlerini noktaladı.