Bosna'nın kurtarıcısı: Edin Dzeko

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri H Grubu 3. haftasında Bosna Hersek ile San Marino karşı karşıya geldi. Bilino Polje'de oynanan mücadeleyi ev sahibi Bosna 1-0'lık skorla kazandı.



Bosna Hersek'e galibiyeti getiren golü 66. dakikada Edin Dzeko kaydetti.



Fenerbahçe'den ayrılan Edin Dzeko, 62. dakikada oyuna dahil oldu ve takımına 3 puanı getirdi.



Kasımpaşalı Haris Hajradinovic ise mücadeleye ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.



Elemelere 'kusursuz' bir başlangıç yapan Bosna Hersek, 3'te 3 ile puanını 9 yaptı. San Marino ise henüz puanla tanışamadı.



Bosna Hersek, 6 Eylül'deki bir sonraki maçında San Marino'ya konuk olacak.



