07 Haziran
Bosna Hersek-San Marino
1-0
07 Haziran
Andora-İngiltere
0-044'
07 Haziran
Malta-Litvanya
0-042'
07 Haziran
Arnavutluk-Sırbistan
21:45
07 Haziran
Avusturya-Romanya
21:45
07 Haziran
Finlandiya-Hollanda
21:45

Bosna'nın kurtarıcısı: Edin Dzeko

San Marino karşısında 65 dakika gol bulamayan Bosna'yı, 62'de oyuna giren Edin Dzeko kurtardı ve ülkesine 3 puanı getirdi.

calendar 07 Haziran 2025 18:03
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Bosna'nın kurtarıcısı: Edin Dzeko
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2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri H Grubu 3. haftasında Bosna Hersek ile San Marino karşı karşıya geldi. Bilino Polje'de oynanan mücadeleyi ev sahibi Bosna 1-0'lık skorla kazandı.

Bosna Hersek'e galibiyeti getiren golü 66. dakikada Edin Dzeko kaydetti.

Fenerbahçe'den ayrılan Edin Dzeko, 62. dakikada oyuna dahil oldu ve takımına 3 puanı getirdi.

Kasımpaşalı Haris Hajradinovic ise mücadeleye ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.

Elemelere 'kusursuz' bir başlangıç yapan Bosna Hersek, 3'te 3 ile puanını 9 yaptı. San Marino ise henüz puanla tanışamadı.

Bosna Hersek, 6 Eylül'deki bir sonraki maçında San Marino'ya konuk olacak.


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