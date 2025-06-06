Milli takım hazırlık maçı ne zaman? ABD - Türkiye Dünya Kupası maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Türkiye, ABD ile hazırlık maçında karşı karşıya geliyor. East Hartford kentindeki maçın akabinde Meksika müsabakası 11 Haziran'da gerçekleşecek. Milli takım, 4 Eylül'de ilk Dünya Kupası Avrupa Elemeleri maçına çıkacak. Peki, ABD - Türkiye maçı hangi kanalda, şifreli mi?



ABD - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?



Türkiye, Dünya Kupası hazırlık maçına ilk olarak ABD ile 7 Haziran günü saat 22:30'da çıkıyor. Karşılaşma Pratt & Whitney Stadyumu'nda olacak. Milli maç TV8 ekranlarından canlı olarak aktarılacak.



DÜNYA KUPASI MAÇ TAKVİMİ



4 Eylül - 19:00 Gürcistan - Türkiye

7 Eylül - 21:45 Türkiye - İspanya

11 Ekim - 21:45 Bulgaristan - Türkiye

14 Ekim - 21:45 Türkiye - Gürcistan

15 Kasım - 20:00 Türkiye - Bulgaristan

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