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Milli takım hazırlık maçı ne zaman? ABD - Türkiye Dünya Kupası maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Haber Tarihi: 06 Haziran 2025 12:17 -
Güncelleme Tarihi:
06 Haziran 2025 12:17
Milli takım hazırlık maçı ne zaman? ABD - Türkiye Dünya Kupası maçı hangi kanalda, saat kaçta?
A Milli Takım, 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlık maçı kapsamında ABD ile karşılaşıyor. Ev sahibi ABD ile gerçekleşecek özel maç 7 Haziran Cumartesi günü düzenleniyor. Türkiye, ardından Meksika ile hazırlık mücadelesine çıkıyor. Millilerin maç takvimi ve canlı yayın bilgisi spor severler tarafından araştırılıyor. İşte, ABD - Türkiye maçı detayları...
Türkiye, ABD ile hazırlık maçında karşı karşıya geliyor. East Hartford kentindeki maçın akabinde Meksika müsabakası 11 Haziran'da gerçekleşecek. Milli takım, 4 Eylül'de ilk Dünya Kupası Avrupa Elemeleri maçına çıkacak. Peki, ABD - Türkiye maçı hangi kanalda, şifreli mi?HER GÜN EK 1 MİLYON TL! 5 saniyede doldurun, bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
ABD - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?
Türkiye, Dünya Kupası hazırlık maçına ilk olarak ABD ile 7 Haziran günü saat 22:30'da çıkıyor. Karşılaşma Pratt & Whitney Stadyumu'nda olacak. Milli maç TV8 ekranlarından canlı olarak aktarılacak.
DÜNYA KUPASI MAÇ TAKVİMİ
4 Eylül - 19:00 Gürcistan - Türkiye
7 Eylül - 21:45 Türkiye - İspanya
11 Ekim - 21:45 Bulgaristan - Türkiye
14 Ekim - 21:45 Türkiye - Gürcistan
15 Kasım - 20:00 Türkiye - Bulgaristan
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