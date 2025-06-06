Haber Tarihi: 06 Haziran 2025 12:17 - Güncelleme Tarihi: 06 Haziran 2025 12:17

Milli takım hazırlık maçı ne zaman? ABD - Türkiye Dünya Kupası maçı hangi kanalda, saat kaçta?

A Milli Takım, 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlık maçı kapsamında ABD ile karşılaşıyor. Ev sahibi ABD ile gerçekleşecek özel maç 7 Haziran Cumartesi günü düzenleniyor. Türkiye, ardından Meksika ile hazırlık mücadelesine çıkıyor. Millilerin maç takvimi ve canlı yayın bilgisi spor severler tarafından araştırılıyor. İşte, ABD - Türkiye maçı detayları...

Milli takım hazırlık maçı ne zaman? ABD - Türkiye Dünya Kupası maçı hangi kanalda, saat kaçta?
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Türkiye, ABD ile hazırlık maçında karşı karşıya geliyor. East Hartford kentindeki maçın akabinde Meksika müsabakası 11 Haziran'da gerçekleşecek. Milli takım, 4 Eylül'de ilk Dünya Kupası Avrupa Elemeleri maçına çıkacak. Peki, ABD - Türkiye maçı hangi kanalda, şifreli mi?

ABD - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Türkiye, Dünya Kupası hazırlık maçına ilk olarak ABD ile 7 Haziran günü saat 22:30'da çıkıyor. Karşılaşma Pratt & Whitney Stadyumu'nda olacak. Milli maç TV8 ekranlarından canlı olarak aktarılacak.

DÜNYA KUPASI MAÇ TAKVİMİ

4 Eylül - 19:00 Gürcistan - Türkiye
7 Eylül - 21:45 Türkiye - İspanya
11 Ekim - 21:45 Bulgaristan - Türkiye
14 Ekim - 21:45 Türkiye - Gürcistan
15 Kasım - 20:00 Türkiye - Bulgaristan

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