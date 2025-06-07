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Beşiktaş, Osayi Samuel için resmi teklifini yaptı

Beşiktaş, sezonun transfer bombasını patlatıyor. Siyah beyazlılar, Fenerbahçe'yle sözleşme uzatmayan Osayi-Samuel'e resmi teklifte bulundu.

calendar 07 Haziran 2025 09:50 | Son Güncelleme Tarihi: 07 Haziran 2025 10:18
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Beşiktaş, Osayi Samuel için resmi teklifini yaptı
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Sağ bekte Jonas Svensson ve Onur Bulut ikilisinden memnun olmayan Beşiktaş, Fenerbahçe'yle ay sonunda sözleşmesi biten ve sarı-lacivertlilerin 2 milyon euroluk yeni kontrat teklifini kabul etmeyen Bright Osayi-Samuel'e teklif yaptı. Nijeryalı oyuncunun menajeriyle irtibata geçen Beşiktaş, bayramdan sonra işi resmiyete dökecek.

KAFASI KARIŞTI

Takvim Gazetesi'nin haberine göre, İngiltere'den Fulham ve Crystal Palace'ın da görüşmelerde bulunduğu Osayi, kariyerinin başladığı ada ülkesine dönmeye sıcak bakıyordu. Ancak Beşiktaş yönetimi, Nijeryalı sağ beke Fenerbahçe'den istediği ücreti önerdi. Osayi, görüşmelerin ardından net kararını verecek.


ALİ KOÇ, OSAYI'NİN BABASI İLE GÖRÜŞECEK

Öte yandan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile Osayi'nin babası arasında bir görüşme olacak ve oyuncunun sarı-lacivertli takımdaki geleceği belli olacak.

Bu sezon Fenerbahçe'de Jose Mourinho'yla yıldızı barışmayan ve zaman zaman taraftarlarla da gerilim yaşayan Osayi, tüm kulvarlarda 39 maça çıktı ve sadece 2 asist yaptıi.


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