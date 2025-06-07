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Ümit Milli Takım - Arnavutluk maçı biletleri ücretsiz

Türkiye Futbol Federasyonu, güzel bir jest yaparak futbolseverleri mutlu etti.

calendar 07 Haziran 2025 11:53
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Ümit Milli Takım - Arnavutluk maçı biletleri ücretsiz
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Ümit Milli Futbol Takımı'nın 8 Haziran Pazar günü Arnavutluk ile oynayacağı özel maçın biletlerinin ücretsiz olduğu duyuruldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı izlemek isteyen taraftarlar, bilet ücreti ödemeyecek.

Karşılaşmayı takip etmek isteyenler, internet üzerinden ve Passo mobil uygulamasından biletlerini alabilecek.


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