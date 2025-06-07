Montella'dan Fenerbahçe açıklaması!

Özel maçta bugün deplasmanda ABD ile karşılaşacak Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın Teknik Direktörü Vincenzo Montella, hazırlık maçları için geldikleri ABD'ye gelecek yıl Dünya Kupası için gelmek istediklerini söyledi.



Vincenzo Montella, karşılaşmanın oynanacağı Pratt & Whitney Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında milli futbolcu Merih Demiral ile açıklamalarda bulundu.



Kurban Bayramı'nı kutlayan İtalyan teknik adam, "İyi bayramlar diliyorum. Uzakta da olsak kalbimiz milletimizle beraber." dedi.

İSPANYA SORUSUNA YANIT

FENERBAHÇE İÇİN AÇIKLAMA!

ABD MAÇI İLK 11'İ

AHMED KUTUCU'NUN DURUMU

Oynayacakları 2 maçın, adaptasyon maçları olduğunu vurgulayan Montella, şunları söyledi:Vincenzo Montella,sorusunu şöyle cevaplandırdı:Genelde ligdeki performanslara göre kararlarımızı veriyoruz. Her seferinde en iyi olan hangisiyse onları çağırmaya çalışıyoruz. Sonra da hocanın görevi başlıyor. Eksik taraflar olursa da bizim orada hamlelerimiz olacak. Genel olarak hazırlığımız en iyilerin üzerine olacak. Bazen aynı pozisyonda iki iyi oyuncu oluyor, o zaman zor karar veriyoruz ama bunlar da güzel zorluklar. Yapay zeka kullanarak eksik olan taraflarımızı maalesef çözemiyorum."İtalyan teknik adam,yanıtını verdi.Montella, ABD karşısında sahaya süreceği 11'le ilgili soruya ilişkin,ifadelerini kullandı.Montella, Ahmed Kutucu'nun ABD karşısında oynayıp oynamayacağının henüz belirsiz olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu: