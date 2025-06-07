Kadın bisikletçi Pınar Kurtoğlu, yarışlara köy yollarında hazırlanıyor

Tekirdağlı kadın bisikletçi Pınar Kurtoğlu (29), katılacağı yarışlar için antrenmanlarını köy yollarında gerçekleştiriyor.Çocukluğundan bu yana bisiklet tutkunu olan Kurtoğlu, 10 yıl önce bisiklet turları ve sosyal sürüşlere katılmaya başladı.Kurtoğlu, turlarda ve sürüşlerde arkadaşlarının tavsiyesiyle profesyonelliğe adım atmak için 2017 yılında amatörler için düzenlenen granfondo yarışlarına katıldı."Tutkum" dediği bisikletiyle yarışmalara katılmaya devam eden Kurtoğlu, genel klasmanda ve yaş gruplarında çeşitli dereceler elde etti.Profesyonel olarak takım sporcusu olan ve aktif olarak 3 yıldır Türkiye'de düzenlenen yarışmalara katılan Kurtoğlu, geçen yıl farklı şehirlerde gerçekleştirilen 15 yarış sonucunda kısa parkur genel klasman şampiyonluğuna ulaştı.Bu yıl takım olarak Türkiye Kupası'nda lider olarak yarışan Kurtoğlu, aynı zamanda HPV farkındalığına dikkati çekmek için 2 kadın bisikletçi arkadaşıyla İtalya'dan İsviçre'ye 800 kilometre pedal çevirdi.Sosyal sorumluluk projelerinde de yer alan Kurtoğlu,diye konuştu.Köy yollarında antrenman yapmanın oldukça keyifli olduğunu ve yarışmalara daha motive şekilde hazırlandığını anlatan Kurtoğlu,ifadelerini kullandı.Kurtoğlu, doğa içerisinde spor yapmanın bedensel ve psikolojik olarak tarif edilemez şekilde yarar sağladığını dile getirdi.Köy yollarında kendini güvende hissettiğini aktaran Kurtoğlu,şeklinde konuştu.