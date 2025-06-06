Inter CEO'su Giuseppe Marotta, Simone Inzaghi'nin Al Hilal'e gitmesinin ardından açıklamalarda bulundu.



Marotta, Inzaghi'nin salı günü kararını verdiği açıklayarak, "Futbolda her şey inanılmaz bir hızla değişiyor, her şey öylesine öngörülemez ki, teknik direktörümüzün Inter'deki görevinin sona erdiğini bize bildirmesi salı gününü buldu." dedi





Inzaghi'nin ayrılık kararını final sonrası netleştirdiği belirten Marotta;



"Inzaghi bu kararı ancak pazartesi günü, Paris Saint Germain mağlubiyetinin ardından verdi. Gazeteler bizim kararsızlığımızdan bahsetti ama biz bir nebze hazırlıksız yakalanmış olsak da, bu kararı kabul ettik." ifadelerini kullandı



İtalyan teknik adamın ayrılığı sonrası yeni teknik direktör arayışları hakkında konuşan Marotta, "Basında birçok farklı isim yer aldı, ancak öncelikle yeni teknik direktörün profilini belirlememiz gerekiyordu. Bu da kulüp sahipleri ve yönetimle ortak bir stratejiyle belirlendi. Kulüp sahiplerimizin yaklaşımını benimseyebilecek ve genç oyuncuları geliştirebilecek genç bir teknik direktör profili uygun göründü." dedi





Cristian Chivu hakkında konuşan Marotta şunları söyledi;



"Kazanmak için sadece paraya değil, bazı özel niteliklere de ihtiyaç vardır ve bizce Cristian Chivu bu özelliklere sahip. Parma ile çözmemiz gereken bazı bürokratik konular var, ancak o bizim için doğru isim. Bu, bizim açımızdan bir cesaret göstergesidir ki bu, liderlerin sahip olduğu bir niteliktir. Ama esas olan güçlü bir kulübe ve net bir plana sahip olmaktır." dedi ve sözlerini sonlandırdı.