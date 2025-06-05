Haber Tarihi: 05 Haziran 2025 19:15 - Güncelleme Tarihi: 05 Haziran 2025 19:15

Bayramda toplu taşıma (ulaşım) ücretsiz mi? 6-7-8-9 Haziran Kurban Bayramı'nda otobüs, metro, metrobüs, Marmaray, vapur bedava mı?

Kurban Bayramı heyecanını sevdikleri ile paylaşmak isteyenler şehir içinde seyahat edecek. İstanbul, Ankara, İzmir'de bayramda toplu taşımalar ücretsiz mi, değil mi merak konusu. İETT, ESHOT ve EGO'dan açıklama geldi. Söz konusu illerde otobüs, metro, metrobüs, tramvay, vapur hizmetleri ücretsiz olacak. Dört gün sürecek ''Kurban Bayramı'nda toplu taşıma bedava mı?'' sorusu öne çıkmaya devam edecek. İşte, detaylar...

Bayramda toplu taşıma (ulaşım) ücretsiz mi? 6-7-8-9 Haziran Kurban Bayramı'nda otobüs, metro, metrobüs, Marmaray, vapur bedava mı?
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Bayramda şehir dışına gidenlerin yanı sıra boş şehirlerin tadını çıkarmak isteyenler, şehir içi toplu taşımalarla gezintiye çıkma planları yapıyor. 6-7-8-9 Haziran günlerinde idrak edilecek Kurban Bayramı'nda ise toplu taşımalar bedava mı olacak? Otobüsler, metro, metrobüsler, vapur ve tramvaylar ücretsiz mi?

BAYRAMDA İSTANBUL'DA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?
İETT'den yapılan açıklamaya göre kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahipleri bayram boyunca ücretsiz seyahat edebilecek. Marmaray da bayramda ücretsiz hizmet veredek. Bayramda sefer tarifleri şöyle:

6 Haziran Cuma Pazar Tarifesi
7 Haziran Cumartesi Cumartesi Tarifesi
8 Haziran Pazar Pazar Tarifesi
9 Haziran Pazartesi Cumartesi Tarifesi

Adalar hatları, Beyoğlu-Taksim Nostaljik Tramvayı, Karaköy-Beyoğlu Tünel, SG-1 Sabiha Gökçen Havalimanı-Kadıköy, SG-2 Sabiha Gökçen Havalimanı-Taksim, 139 Üsküdar-Şile ve 139A Üsküdar-Şile/Ağva VIP hatlarımızda ücretsiz uygulaması geçerli değil.

Bakan Uraloğlu tarafından yapılan açıklamaya göre,

Vatandaşlar, Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistem hattı, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metro hattı seferleri ile belediyeler ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden de 6 Haziran Cuma günü saat 00.00'dan 9 Haziran Pazartesi gün sonuna kadar ücretsiz yararlanabilecek.

ANKARA VE İZMİR'DE TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?
Ankara

Kurban Bayramı'nın ilk günü 6 Haziran 2025 Cuma günü sabah saat 06.00'dan, son günü 9 Haziran 2025 Pazartesi günü akşam saat 23.59'a kadar cumartesi çalışma programına göre seferler düzenlenecek. Ayrıca EGO Genel Müdürlüğünce yürütülen toplu taşıma hizmetleri ücretsiz olacak.


EGO Genel Müdürlüğünce arife gününden itibaren, Karşıyaka Mezarlığı'nda 4 adet, Sincan-Çimşit Mezarlığı'nda 2 adet ve Ortaköy Mezarlığı'nda 1 adet olmak üzere toplam 7 adet solo EGO otobüsü ile sabah 08.00, akşam 18.00 saatleri arasında Bayram süresince ring hizmeti verilecek.

İzmir

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ESHOT, İZULAŞ, İZDENİZ, Metro ve Tramvay işletmeleri, İZTAŞIT araçları ile Büyükşehir-TCDD ortaklığıyla işletilen İZBAN, 6 Haziran ve 9 Haziran tarihleri arasındaki Kurban Bayramı boyunca ücretsiz olacak.

Otobüsler, arife günü (5 Haziran Perşembe) ile bayramın ilk üç gününde kentteki tüm mezarlıklara ek seferler yapacak.

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