Trabzonspor'a yeni 10 numara!

Trabzonspor, kadrosunu güçlendirmek için forvet ve sol kanatın yanı sıra orta sahaya da yaratıcı bir takviye yapmayı hedefliyor.
Kulüp temsilcileri, Rapid Wien'den Mamadou Sangare ve Slavia Prag'dan Christos Zafeiris için görüşmelerini sürdürürken, 10 numara pozisyonu için yeni aday Albert Gronbaek oldu.
Fransız basınına göre Trabzonspor Albert Gronbaek'i kadrosuna katmayı planlıyor. Rennes kulübünde yaşanan ekonomik sıkıntılar nedeniyle yönetimin bir çok oyuncuyu satış listesine koyduğu ifade ediiliyor. Bu isimlerden birinin de Albert Gronbaek olduğu kaydedildi.
RENNES, 15 MİLYON EURO ÖDEMİŞTİ
Bodo Glimt'te gösterdiği etkileyici performansla dikkat çeken Gronbaek, 2023 yazında 15 milyon Euro bonservis bedeliyle Rennes'e transfer olmuştu. Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 11 Milyon Euro.
24 yaşındaki oyuncunun Rennes ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Kulüp temsilcileri, Rapid Wien'den Mamadou Sangare ve Slavia Prag'dan Christos Zafeiris için görüşmelerini sürdürürken, 10 numara pozisyonu için yeni aday Albert Gronbaek oldu.
Fransız basınına göre Trabzonspor Albert Gronbaek'i kadrosuna katmayı planlıyor. Rennes kulübünde yaşanan ekonomik sıkıntılar nedeniyle yönetimin bir çok oyuncuyu satış listesine koyduğu ifade ediiliyor. Bu isimlerden birinin de Albert Gronbaek olduğu kaydedildi.
RENNES, 15 MİLYON EURO ÖDEMİŞTİ
Bodo Glimt'te gösterdiği etkileyici performansla dikkat çeken Gronbaek, 2023 yazında 15 milyon Euro bonservis bedeliyle Rennes'e transfer olmuştu. Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 11 Milyon Euro.
24 yaşındaki oyuncunun Rennes ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
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