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Aliağa Petkim'de Van Beck, Tenerife yolcusu

Aliağa Petkimspor'un skorer gardı Wesley Van Beck, İspanya yolcusu. Tenerife ile görüşen oyuncunun, yeni sezonda İspanya'da forma giymeye sıcak baktığı belirtiliyor.

calendar 07 Haziran 2025 14:30
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Aliağa Petkim'de Van Beck, Tenerife yolcusu
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Basketbol Süper Lig ekiplerinden Aliağa Petkimspor'un skorer gardı Wesley David Van Beck, İspanya'ya rotayı kırdı.

Amerikalı oyuncunun İspanyol temsilcisi Tenerife ile görüşme halinde olduğu kaydedildi. Tenerife'nin Van Beck'i ısrarla istediği ve 29 yaşında 1.93 boyundaki basketbolcunun da yeni sezonda İspanya'da forma giymeye sıcak baktığı kaydedildi.

Aliağa Petkimspor'da bu sezon 29 Süper Lig, 18 de FIBA Şampiyonlar Ligi müsabakasına çıkan Van Beck, istikrarlı bir sene geçirdi.

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