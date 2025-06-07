Aliağa Petkim'de Van Beck, Tenerife yolcusu

Basketbol Süper Lig ekiplerinden Aliağa Petkimspor'un skorer gardı Wesley David Van Beck, İspanya'ya rotayı kırdı.



Amerikalı oyuncunun İspanyol temsilcisi Tenerife ile görüşme halinde olduğu kaydedildi. Tenerife'nin Van Beck'i ısrarla istediği ve 29 yaşında 1.93 boyundaki basketbolcunun da yeni sezonda İspanya'da forma giymeye sıcak baktığı kaydedildi.



Aliağa Petkimspor'da bu sezon 29 Süper Lig, 18 de FIBA Şampiyonlar Ligi müsabakasına çıkan Van Beck, istikrarlı bir sene geçirdi.