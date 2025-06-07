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Demir Ege Tıknaz'a son talip: Celtic

Rio Ave'nin 5 milyon euro satın alma opsiyonunun salı günü dolacağı Beşiktaşlı Demir Ege Tıknaz'a İskoçya'nın Celtic kulübü talip oldu.

calendar 07 Haziran 2025 18:55
Demir Ege Tıknaz'a son talip: Celtic
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Beşiktaş'ın geçen sezon 5 milyon euro satın alma opsiyonuyla Portekiz ekibi Rio Ave'ye kiraladığı Demir Ege Tıknaz konusundaki belirsizlik sürüyor.

Rio Ave'nin 20 yaşındaki futbolcuyu satın alma opsiyon maddesi gelecek salı günü doluyor. Geçen hafta içerisinde yeterli teklif gelmediği için satın alma opsiyonunu kullanmayı düşünmeyen Rio Ave son gelişmeler doğrultusunda bu kararından vazgeçti.

DEMİR EGE'YE 5 TEKLİF VAR


Portekiz basınından A'Bola, Demir Ege Tıknaz'a son günlerde art arda teklifler geldiğini öne sürdü.

SON TALİP: CELTIC

Genç orta saha için Portekiz'den Sporting Lizbon, Benfica, Porto, Fransa'dan Lille'in ardından son olarak İskoçya'nın Celtic kulübü, Rio Ave'nin kapısını çaldı.

Bu tekliflerin ardından Rio Ave, pazartesi 5 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanıp Demir Ege Tıknaz'ı isteyen 5 kulüple masaya oturacak.


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