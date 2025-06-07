Demir Ege Tıknaz'a son talip: Celtic

Beşiktaş'ın geçen sezon 5 milyon euro satın alma opsiyonuyla Portekiz ekibi Rio Ave'ye kiraladığı Demir Ege Tıknaz konusundaki belirsizlik sürüyor.
Rio Ave'nin 20 yaşındaki futbolcuyu satın alma opsiyon maddesi gelecek salı günü doluyor. Geçen hafta içerisinde yeterli teklif gelmediği için satın alma opsiyonunu kullanmayı düşünmeyen Rio Ave son gelişmeler doğrultusunda bu kararından vazgeçti.
DEMİR EGE'YE 5 TEKLİF VAR
Portekiz basınından A'Bola, Demir Ege Tıknaz'a son günlerde art arda teklifler geldiğini öne sürdü.
SON TALİP: CELTIC
Genç orta saha için Portekiz'den Sporting Lizbon, Benfica, Porto, Fransa'dan Lille'in ardından son olarak İskoçya'nın Celtic kulübü, Rio Ave'nin kapısını çaldı.
Bu tekliflerin ardından Rio Ave, pazartesi 5 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanıp Demir Ege Tıknaz'ı isteyen 5 kulüple masaya oturacak.
Rio Ave'nin 20 yaşındaki futbolcuyu satın alma opsiyon maddesi gelecek salı günü doluyor. Geçen hafta içerisinde yeterli teklif gelmediği için satın alma opsiyonunu kullanmayı düşünmeyen Rio Ave son gelişmeler doğrultusunda bu kararından vazgeçti.
DEMİR EGE'YE 5 TEKLİF VAR
Portekiz basınından A'Bola, Demir Ege Tıknaz'a son günlerde art arda teklifler geldiğini öne sürdü.
SON TALİP: CELTIC
Genç orta saha için Portekiz'den Sporting Lizbon, Benfica, Porto, Fransa'dan Lille'in ardından son olarak İskoçya'nın Celtic kulübü, Rio Ave'nin kapısını çaldı.
Bu tekliflerin ardından Rio Ave, pazartesi 5 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanıp Demir Ege Tıknaz'ı isteyen 5 kulüple masaya oturacak.
HER GÜN EK 1 MİLYON TL! 5 saniyede doldurun, bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<