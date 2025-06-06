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Manchester City, Reijnders için mutlu sona çok yakın!

Manchester City, Tijjani Reijnders ile pazartesi günü resmi imzaları atacak.

calendar 06 Haziran 2025 21:09
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Manchester City, Reijnders için mutlu sona çok yakın!
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Gelecek sezon transfer çalışmalarını hızlandıran İngiliz devi Manchester City, Milan forması giyen Tijjani Reijnders transferinde mutlu sona çok yakın.

Hollanda Milli Takım Teknik Direktörü Ronald Koeman, Tijjani Reijnders'in pazar günü Manchester City ile resmi imzaları atacağını açıkladı. Koeman, Manchester City Teknik Direktörü ve arkadaşı Pep Guardiola'yı Reijnders konusunda bilgilendirdiğini belirtti.

Manchester City, bu transfer için toplam 70 milyon euro ödeyecek.

Basın toplantısında Milli Takım arkadaşı hakkında konuşan Liverpool forması giyen Cody Gakpo şu açıklamaları yaptı;

"Milan'da kendini zaten kanıtladı. Şimdi Manchester City'de bunu gösterme zamanı. Bunu yapabileceğine inanıyorum. Sadece umarım bunu fazla iyi yapmaz" dedi ve sözlerini tamamladı.

Tijjani Reijnders, bu sezon Milan formasıyla 54 maçta 15 gol, 5 asistlik katkı üretti.



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